В банках отказались от прежнего курса: сколько стоит доллар 8 сентября

Украинские банки переписали курс наличного доллара. Утром 8 сентября его выставили на среднем уровне 37,4/38,03 грн (покупка/продажа). Это на 10 коп. выше в покупке, чем днем ранее, и на 3 коп. – в продаже.

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Среди крупных учреждений самый высокий курс в покупке выставил ПУМБ – 37,5 грн. За ним:

Креди Агриколь Банк – 37,4 грн;

Укрэксимбанк, Укрсиббанк – 37,35 грн;

Ощадбанк – 37,3 грн;

ПриватБанк – 37,25 грн;

Укргазбанк – 37,2 грн.

Самый низкий курс в покупке выставил OTP Bank – 36,75 грн. А также Универсал Банк – 36,9 грн.

Продает дороже всего американскую валюту Креди Агриколь Банк – 37,4 грн. А также:

ПУМБ – 38,25 грн;

Ощадбанк – 38,2 грн;

Укрэксимбанк – 38,15 грн;

Укрсиббанк, Универсал Банк – 38,1 грн.

Дешевле всего продают доллар ПриватБанк и OTP Bank – по 37,85 грн. А также Укргазбанк – 37,9 грн.

При этом следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Также некоторые крупные банки устанавливают и карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Какой курс в обменниках

Повысили курс доллара и на черном рынке. Здесь его выставили на уровне 37,87/38,04 грн (покупка/продажа). Это:

на 7 коп. дороже в покупке, чем днем ранее;

на 4 коп. – в продаже.

Курс НБУ

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

На рынке ожидают изменений

В то же время уже на следующей неделе (11-17 сентября) на валютном рынке Украины могут произойти изменения, которые зададут новый тренд в его развитии. В частности, ожидается снижение Нацбанком учетной ставки на 1-2 процентных пункта.

Наличный курс доллара же в это время, по прогнозам, будет находиться на уровне 37,5-38,5 грн, рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: этот коридор "с определенными предположениями станет базовым для свободного валютного курса".

"Дальнейшее снижение учетной ставки на 1-2 п.п. побудит снижение ставок по депозитным сертификатам и облигациям внутренних государственных займов (ОВГЗ). Кроме того, рынок будет ожидать возвращения плавающего курса. Именно поэтому следующая неделя станет началом нового глобального тренда к стабилизации валютного курса", – сказал банкир.

Как сообщал OBOZREVATEL, точный прогноз курса доллара в Украине после войны рассчитать невозможно. Однако аналитики смогли назвать факторы, которые будут на него влиять. В зависимости от них им удалось смоделировать несколько вариантов поведения валютного рынка.

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