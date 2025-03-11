'Мы сожгли Белый дом': экс-премьер Канады пригрозил Трампу и напомнил урок истории. Видео

Бывший канадский премьер-министр Жан Кретьен обратился к президенту США Дональду Трампу, который неоднократно заявлял о своих намерениях присоединить Канаду к Соединенным Штатам. Политик напомнил американскому лидеру об эпизоде, когда канадцы и британские войска с боями вошли в Вашингтон и сожгли Белый Дом.

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Обращение Кретьена на съезде лидеров Либеральной партии в Торонто касалось торговой войны, начатой Трампом. Он дал американскому президенту небольшой урок истории.

"Вероятно, он не понимает, что в 1776 году Бенджамин Франклин пытался убедить канадцев присоединиться к Американской революции. Франкоговорящие сказали ему "нет, спасибо", – сказал Кретьен.

"Во время войны 1812 года американцы прибыли в Канаду с миссией завоевания. Они потерпели поражение от полковника де Салаберри на территории современного Квебека и от таких лидеров как великий вождь коренного населения Текумсе на территории современного Онтарио", – отметил экс-премьер.

Эпизод с сожжением Белого дома, о котором говорил Кретьен, имел место во время англо-американской войны, продолжавшейся с 1812 по 1814 год. Напряженность между двумя странами тогда возникла из-за разногласий касательно территориальной экспансии в Северной Америке и британской поддержки конфедерации Текумсе, которая оказывала сопротивление колониальным поселениям США.

В августе 1814 года британские войска захватили Вашингтон. Они сожгли много зданий, в том числе первый Белый дом и Конгресс США.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, 7 марта, что "уже сегодня" готов ввести новые тарифы на канадские пиломатериалы и молочные продукты. Это произошло на следующий день после того, как лидер США подписал распоряжение об отсрочке пошлин до 2 апреля на товары из Мексики и Канады.

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