После разговора Трампа с Путиным США приостановили поддержку конфискации замороженных российских активов – Bloomberg

После телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным Вашингтон фактически приостановил поддержку плана Европейского Союза по использованию замороженных российских активов для помощи Украине. Американская сторона воздержалась от участия в инициативе "Большой семерки", несмотря на давление со стороны европейских партнеров.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, американские представители во время встреч МВФ в Вашингтоне заявили, что не присоединятся к предложению ЕС из-за "рисков для стабильности финансового рынка". Другой источник добавил, что США просто не готовы брать обязательства на этом этапе.

ЕС разрабатывал план на 140 миллиардов евро

Европейская комиссия продвигала детальный механизм использования замороженных активов российского Центробанка в качестве залога для привлечения до 140 миллиардов евро (примерно 160 миллиардов долларов США) в поддержку Украины. План предусматривает создание финансовой структуры, которая позволила бы получить средства в виде займов без прямой конфискации активов.

Европейские лидеры планируют обсудить проект на саммите в Брюсселе на этой неделе. Однако решение США стало существенным ударом по единству G7 и может осложнить принятие окончательного механизма.

Министерство финансов США не предоставило официальных комментариев по ситуации. В то же время ранее, в сентябре, министр финансов Скотт Бессент заявил, что страна имеет право конфисковать около 5 миллиардов долларов российских активов, которые хранят США, но пока не планирует этого делать.

"Мы приняли резолюцию, которая говорит, что мы можем их конфисковать", – сказал он. "Мы не говорили, что собираемся это сделать".

Встречи Трампа, Зеленского и Путина

Промедление Вашингтона совпало с дипломатической активностью Белого дома по прекращению боевых действий в Украине. На прошлой неделе Трамп принял в Вашингтоне президента Украины Владимира Зеленского, провел телефонный разговор с Путиным и объявил о планах встретиться с диктатором РФ в Будапеште в ближайшее время.

Колебания США и его беспокойство относительно стабильности рынка, вероятно, подбодрят скептиков в ЕС, включая Бельгию, где хранится основная часть активов. Бельгийцы предупреждают, что любое длительное использование активов может привести к судебным искам, которые подвергают правительства огромным обязательствам, дестабилизируют доверие к финансовому центру Европы и даже ослабят евро.

Европейский центральный банк ранее выражал аналогичные опасения. В воскресенье президент Кристин Лагард поддержала идею использования активов в качестве залога, но подчеркнула, что было бы лучше, если бы все страны, владеющие этими активами, действовали вместе.

Большинство из 280 миллиардов евро замороженных российских активов хранятся в Европе, преимущественно в бельгийском Euroclear. Хотя процентный доход от этих активов уже направляется в Киев, ЕС сейчас изучает возможность получения займов, обеспеченных замороженными активами, как способ высвобождения значительного нового финансирования. Но это сложная с юридической и финансовой точки зрения структура, разработанная для избежания полной конфискации, и она может привести к юридическим вызовам со стороны Москвы.

Европейские чиновники выразили разочарование тем, что США отступают от плана на том этапе, когда они уже движутся вперед, поскольку администрация Трампа призывает ЕС больше использовать российские средства. Хотя объем активов, хранящихся в США, минимален, поддержка США плана ЕС была бы положительным сигналом для других стран.

В рамках G7 Великобритания и Канада поддерживают инициативу Европы, тогда как Япония, как считается, поддерживает США, занимая более осторожный подход.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз (ЕС) и его союзники продолжат предоставлять Украине "регулярную и предсказуемую" финансовую поддержку. На этом фоне должны быть разработаны пути постепенного использования остатков наличности, связанных с активами российского Центробанка, замороженными в западных странах, – для предоставления Украине "репарационного кредита" на $140 млрд евро.

