Поляки заблокировали на границе более 1400 грузовиков: как пропускают автобусы и легковики

В очередях на заблокированной поляками границы находится более 1 400 грузовых автомобилей. Причем не только на пунктах пропуска (п.п.), где те проводят свои акции, но и на открытых – потому что из-за заблокированных пунктов водители и перевозчики ищут все возможные пути для пересечения границы. В то же время даже на заблокированных п.п. поляки не пропускают только грузовой транспорт – легковики и автобусы могут проезжать свободно.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. Он отметил: блокируют поляки 3 п.п.. Это:

Рава-Русская;

Ягодин;

Угринов.

На них в очередях стоят более 400 грузовиков. Кроме того:

на п.п. Краковец своей очереди для пересечения границы ожидает около 550 грузовых транспортных средств;

на п.п. Шегини – около 450.

"Продолжается блокирование именно трех направлений Рава-Русская, Ягодин и Угринов. И фактически на всех этих трех направлениях польские фермеры вообще не пропускают грузовые транспортные средства в сторону Польши. А в сторону Украины пропускается по несколько грузовых транспортных средств в час", – говорится в сообщении.

При этом он подчеркнул: блокируют польские фермеры движение только грузового транспорта. "Легковые автомобили и автобусы свободно пересекают границу в обоих направлениях – как в сторону Польши, так и в наше государство", – резюмировал Демченко.

Блокаду усилили

Блокаду п.п. Угринов поляки возобновили лишь 2 апреля. До этого же – с 28 марта – через него можно было проехать свободно.

Впрочем, еще на момент снятия блокады тогда польская сторона сообщила, что ритмичный пропуск грузовиков ориентировочно продлится до 2 апреля. Т. е., вероятно, ее возобновление было спланированным.

Как сообщал OBOZ.UA,тем временем Украина наращивает импорт сыров – в частности, из Польши. Так, в марте в страну был завезен рекордно высокий объем этого продукта по сравнению с довоенным периодом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!