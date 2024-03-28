Польские фермеры временно разблокировали пункт пропуска "Угринов": детали

Польские протестующие приостановили блокировку движения грузовиков в обоих направлениях на пункте пропуска "Угринов-Долгобычев". Сейчас пересечение границы здесь ожидают 120 грузовиков.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе. "В пункте пропуска „Угринов-Долгобычев" временно завершилась блокировка движения грузовиков в обоих направлениях. По информации от польских коллег, на территории Польши перед пунктом пропуска „Угринов-Долгобычев" пропуск грузового транспорта осуществляется в обычном режиме", — говорится в сообщении.

В то же время, польская сторона также сообщила, что ритмичный пропуск грузовиков ориентировочно продлится до 2 апреля.

Ранее Украина и Польша провели переговоры на уровне премьер-министров. Среди тем – блокировка польскими фермерами границы и торговля в агросекторе. По результатам переговоров Украина ожидает от Польши, в частности, "конкретные ответы на предложенные шаги". Он отметил: большая часть этих предложений "уже выполнена".

Как сообщал ранее OBOZ.UA, польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на трех пунктах пропуска: "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов". Это привело к значительному увеличению очередей из фур, ожидающих выезда из Украины – в очередях около 370 грузовиков.

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