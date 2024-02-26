Поляки устроили блокаду на границе с Германией: причиной снова стало украинское зерно

Польские протестующие с 25 февраля вышли на блокаду пограничных переходов с Германией. 26 февраля протесты продолжились, припаркованные на трассе тракторы вызвали проблемы с движением транспорта на границе Польши и Германии. Польские аграрии выступают против поставок зерна из Украины в Германию, из-за того, что украинская продукция вытесняет польскую.

Забастовка привела к пробкам на автомагистрали А12, немецкие власти призывают водителей пользоваться другими трассами, сообщает Spiegel. "В Польше фермеры выстроились в колонну с тракторами на автобане 2 – продолжении автомагистрали A12 на польской стороне – на пограничном переходе Свенцко", – говорится в сообщении.

Как свидетельствуют данные Google, днем 26 февраля пробки на границе Германии и Польши усиливаются. Трасса стоит около Франкфурта-на-Одере со стороны Германии и населенных пунктов Тожим и Жепин со стороны Польши.

При этом вечером 25 февраля на городском мосту во Франкфурте-на-Одере (ведет в сторону Польши) на протест вышли и немецкие фермеры. По данным полиции, их забастовка не привела к серьезным пробкам. В Германии фермеры протестуют, прежде всего, против запланированного сокращения субсидий на закупку дизельного топлива аграриями.

Польские же протесты направлены не только против аграрной политики ЕС, но и против импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. "Они хотят не допустить попадания на внутренний рынок ЕС более дешевого украинского зерна", – отмечает издание.

На блокирование границы Германии польским протестующим недавно намекал замминистра сельского хозяйства Польши Михаил Колодзейчак. Он признал: сообщения о том, что украинское зерно остается в Польше, несмотря на эмбарго, не подтвердились.

При этом Колодзейчак заявил, что он на месте фермеров блокировал бы границу Польши с Германией, чтобы украинское зерно не попадало в эту страну. "Не хочу никому намекать, но Польша ввела эмбарго на продукты из Украины, которые нас больше всего беспокоят. Германия, мы также видим протесты в Германии и голоса немецких фермеров... Компании много покупают в Польше, но правительство не ввело эмбарго на продукты, которые вызывают беспокойство, и немецкий рынок также был отобран у нас украинской продукцией" – сказал польский замминистра.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем на заблокированной границе Украины растет количество провокаций. К примеру, польских фермеров застали за попытками пробить колеса украинским машинам. Протестующие около пункта пропуска "Рава-Русская" рассыпали по всей дороге гвозди и шурупы, чтобы не дать украинскому транспорту, в том числе пассажирскому, продолжать движение.

Также с 1 марта к аграриям собираются присоединиться польские перевозчики. Акция протеста перевозчиков была приостановлена с 17 января. Тогда они заявили, что подождут от польского правительства и Еврокомиссии выполнения их требований до 1 марта.

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