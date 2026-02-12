Подсанкционные активы будут продавать в Украине по новым правилам: кто сможет приобрести

В Украине приняли новые правила продажи подсанкционных активов, взысканных в доход государства, которые предусматривают прозрачные электронные аукционы и равный доступ для украинских и международных инвесторов. Все средства от реализации будут направляться в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии на восстановление Украины.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины. Подсанкционными активами считается имущество физических и юридических лиц, в отношении которых применены санкции, и которое по решению суда было взыскано в собственность государства.

До сих пор значительная часть таких активов находилась в "подвешенном" состоянии, без четкого механизма продажи, управления или привлечения инвесторов. Новое правительственное постановление разработали именно для того, чтобы запустить системную и понятную процедуру реализации таких объектов и убрать правовую неопределенность, которая сдерживала экономический эффект от конфискации.

Как будут продавать подсанкционное имущество

Ключевым изменением станет переход к прозрачным электронным аукционам, что позволит минимизировать коррупционные риски и обеспечить конкурентное ценообразование. Новые правила предусматривают гибкий механизм формирования цены, что особенно важно для сложных или нетипичных объектов – например, промышленных предприятий, корпоративных прав или крупной коммерческой недвижимости. Также обновлен порядок реализации санкционных активов, который адаптирован к специфике такого имущества и позволяет быстрее выводить его на рынок без затяжных бюрократических процедур.

Кто сможет покупать подсанкционные активы

Новые правила гарантируют равный доступ к участию в аукционах как для украинских, так и для международных инвесторов. Правительство рассчитывает, что это позволит привлечь более широкий круг покупателей, повысить конкуренцию и увеличить поступления в бюджет. Для бизнеса это означает возможность легально приобрести активы, которые ранее были фактически "замороженными", и запустить их в хозяйственную деятельность с новым управлением и инвестициями.

По оценкам Минэкономики, принятые изменения должны принципиально изменить роль санкционных активов в экономике. Вместо того чтобы просто учитываться на балансе государства, они переходят в рыночный оборот, получают эффективного собственника и начинают создавать добавленную стоимость.

Речь идет о создании рабочих мест, уплате налогов, развитии производства и оживлении инвестиционной активности даже в условиях войны. Все средства, полученные от реализации санкционных активов, будут направляться в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

