Незаконно завладели более 24 гектарами: лес, выведенный для Медведчука, вернули Украине

Украина вернула в собственность 24 гектара леса в Обуховском районе Киевской области, которые в 2004 году были незаконно переданы семье предателя Виктора Медведчука из-за изменения целевого назначения без решения правительства. Хозяйственный суд Киева и апелляция удовлетворили иск прокуратуры, и право собственности официально вернули государству.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора. Речь идет о землях лесохозяйственного назначения, которые были незаконно выведены из государственной собственности еще в 2004 году в результате злоупотреблений должностных лиц.

По данным прокуратуры, в 2004 году должностные лица Киевской областной государственной администрации и Обуховской районной государственной администрации превысили свои полномочия. Они вопреки требованиям законодательства изменили целевое назначение лесных участков, что позволило вывести их из государственной собственности без обязательного решения Кабинета министров Украины.

В дальнейшем эти земли были оформлены на коммерческую структуру, конечным бенефициаром которой является жена Виктора Медведчука. Стратегически важные лесные ресурсы фактически соказались под контролем лиц, приближенных к политической верхушке того времени.

Киевская областная прокуратура подала иск в интересах государства, настаивая на незаконности передачи земель и нарушении процедуры изменения их целевого назначения. Хозяйственный суд города Киева полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры.

Апелляционная инстанция подтвердила законность этого решения, окончательно поставив точку в длительном земельном споре. 26 января 2026 года право собственности на 24 гектара леса было официально возвращено государству, что стало еще одним примером восстановления контроля над незаконно отчужденным имуществом.

Напомним, что в августе 2025 года Виктору Медведчуку и еще 12 его сообщникам было сообщено о подозрении в совершении преступлений против национальной безопасности Украины. Среди инкриминируемых статей – распространение кремлевской пропаганды, информационно-подрывная деятельность, призывы к изменению государственных границ, разжигание вражды и государственная измена.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, новым владельцем имения "Медвежья дубрава" на Закарпатье, принадлежавшего предателю Виктору Медведчуку, станет киевская компания ООО "АВГМ-ГРУПП". Предприятие получило роскошный спортивно-жилищно-оздоровительный комплекс вместе с мебелью и автомобилями в управление сроком на 5 лет.

