По россиянам бьет инфляция: ездить на автомобиле в РФ стало дороже

Война и международные санкции привели к инфляции российского рубля, из-за чего пользоваться платными дорогами в РФ станет дороже. На отдельных участках стоимость проезда выросла до 25%.

В "Автодоре" это назвали "ежегодной индексацией тарифов на проезд по дорогам в связи с инфляционным процессом".

Максимально подорожал проезд для легковушек на М-3 в Калужской области РФ в будние дни (на 25%) и на трассе М-4 (до 20%). Таким образом, дорога из Москвы до южного курорта Краснодар обойдется в 3,6-4,7 тыс. рублей ($39-51) в зависимости от дня недели.

В 2024 году Россия занимает 1 место по уровню инфляции в мире. В апреле рост цен в стране-оккупанте составил 0,37%, а с начала года – 2,33%. В годовом исчислении инфляция выросла до 7,82%. На этом фоне россиянам ухудшили прогноз курса их валюты – если в сентябре в Министерстве экономического развития им обещали доллар по 90,1 рублей, то теперь граждан готовят к 94,7 рублей за $1. В дальнейшем валюта РФ продолжит падение:

до 98,6 руб./$ в 2025 году;

до 101,2 руб./$ в 2026 году;

до 103,8 руб./$ в 2027 году.

На фоне повсеместной нехватки рабочей силы, высокого потребительского спроса, растущего кредитования и огромных расходы в связи с полномасштабной агрессии в отношении Украины Центробанк РФ с декабря 2023 года держит ключевую ставку на уровне 16,0%.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как разведка Британии оценила экономический удар по России из-за войны против Украины. В министерстве обороны Соединенного Королевства посчитали, что импорт в стране-агрессоре растет быстрее экспорта, что, вероятно, привело к обесценению рубля с начала российского вторжения и вызвало инфляцию.

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