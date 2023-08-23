Плюс $200 тысяч расходов на каждый танкер: Reuters узнал о новом "нефтяном" ударе по России

Страховые компании повысили "цены" для фрахтователей судов, которые работают в российских черноморских портах. Так называемые премии за военный риск подняли с 1% до 1,2-1,25% от стоимости груза. Даже такое казалось бы небольшое повышение может сделать рейс одного нефтетанкера дороже на $200 тыс.

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Об повышении страховых премий сообщают трейдеры. Как пишет Reuters, премия за военный риск была добавлена ​​к общим расходам на страхование танкеров в 2022 году после вторжения РФ в Украину. Теперь премия повышена на фоне выхода РФ из зернового соглашения и атак на украинские порты.

Трейдеры отмечают, что повышение коснулось именно танкеров, перевозящих российскую нефть и нефтепродукты. В то же время страховая надбавка для грузов казахстанского происхождения осталась стабильной на уровне 1%.

"Увеличение означает, что каждый рейс будет стоить на $200 тыс. за один танкер Suezmax (может перевозить 120-200 тыс. тонн) больше, если российская нефть будет доставляться в Индию. Общая стоимость премии составит почти $1 млн", – отмечает агентство.

Это также увеличивает общие затраты России на экспорт нефти, которые резко выросли с февраля 2022 года из-за санкций. Российским компаниям и так приходится до $20 млн за танкер для покрытия расходов на транспортировку и фрахт, что составляет более трети стоимости среднего груза.

В целом экспорт нефтепродуктов из черноморских портов России составляет около 4 млн тонн в год. Общие поставки сырой нефти из Черноморского Новороссийска и терминала "Каспийский Трубопроводный Консорциум" составляют около 2% мировых поставок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кремль получил "удар в спину" от "дружественного" Ирана. Эта страна начала вытеснять российскую нефть из Китая.

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