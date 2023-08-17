Кремль получил "удар в спину": Иран начал вытеснять российскую нефть из Китая

"Дружественный" России Иран подставил Кремль. Страна начала вытеснять российскую нефть из Китая. КНР наращивает закупки сырья в Иране из-за очень выгодных ценовых предложений, которым РФ не в состоянии составить конкуренцию.

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Китай уже покупает рекордное количество иранской нефти за последнее десятилетие, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Kpler. Так, в августе КНР импортирует из Ирана 1,5 млн баррелей в сутки.

Нефть из России значительно дороже иранской, хотя поставки из обеих стран находятся под санкциями, а российская нефть при этом еще и ограничена ценовым потолком. Однако, по словам трейдеров, два основных иранских сорта в настоящее время продаются со скидкой более 10 долларов за баррель по сравнению с нефтью марки Brent.

Большую часть нефти в Китае покупают нефтеперерабатывающие заводы, расположенные в китайской провинции Шаньдун. При этом в официальных таможенных данных этих предприятий вообще не значится импорт нефти из Ирана – это делается, чтобы не использовать квоты.

В документах иранское сырье часто классифицируют как поставки из Малайзии. Также оно может быть указано как битумная смесь – в случае, если нефть из Ирана смешана с более тяжелой венесуэльской нефтью.

Такая ситуация крайне невыгодна России, которая после западного нефтяного эмбарго продает свое сырье именно в Китай и Индию. Это заставляет Кремль искать новые пути заработка на энергоресурсах.

Например, недавно выяснилось, что РФ использует лазейку в нефтяном лимите на $1 млрд. Завышенные расходы на транспортировку нефтипозволяют стране-террористке получить больше денег. Кроме того, Россия пытается взвинтить глобальные цены на нефть.

Как сообщал OBOZREVATEL, в экономике России образовалась новая проблема. К сильно бьющим по ней санкциям, в разы просевшим доходам и оттоку капитала добавилось рекордное падение рубля к доллару – американская валюта в РФ впервые за 16 месяцев взлетела в цене почти до 100 рублей. Однако это не предел – по прогнозам, в дальнейшем рубль продолжит падение.

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