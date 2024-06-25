Остался лишь день: одна из стран ЕС полностью отказалась от газа из РФ

Финлядия полностью перестанет закупать российский газ. Ограничение вступает в силу 26 июня, то есть, по меньшей мере, почти на полгода раньше, чем планировали в Хельсинки.

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Об этом сообщила государственная компания Gasum, объяснив это принятием 14-го пакета санкций. Финский газопоставщик назвал это форс-мажорными обстоятельствами, освобождающими его от обязательств перед российским "Газпромом".

"Санкции ЕС не позволяют Gasum расторгнуть соглашение с "Газпромом экспорт", но является форс-мажором для закупки или импорта российского СПГ через offgrid-терминалы". Gasum соблюдает все санкции, введенные ЕС, и с 26 июля не будет закупать и не будет импортировать российский СПГ ", – объявила компания.

Следует отметить, что после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в 2022 году Gasum прекратила импорт трубопроводного газа из России, но продолжала покупать сжиженный природный газ (СПГ). В Gasum это объяснили контрактными обязательствами перед российским Газпромом – стороны заключили соглашение по принципу "бери или плати", то есть Финляндия должна была оплачивать законтрактованные объемы газа, даже если бы не покупала их.

Впрочем, в Gasum утверждали, что покупают минимальное допустимое контрактом количество газа. Несмотря на это, в Gasum собирались прекратить поставки российского газа в 2025 году, когда истекал срок контракта с "Газпромом".

В 2023 году Финляндия импортировала российский природный газ на несколько миллионов евро в месяц, а к маю-2022, когда остановились поставки трубопроводного газа из РФ, стоимость импорта составляла более ста миллионов евро в месяц. Также импорт российского газа запретили и некоторые другие страны-члены Европейского Союза – в частности, Эстония, Латвия и Литва.

Также OBOZ.UA сообщал, что в 2023 году "Газпром" продал на экспорт всего около 69 млрд кубометров газа, что стало для компании минимальным показателем с 1985 года. В этой связи российский газовый гигант выразил намерение повысить тарифы на газ для самих россиян.

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