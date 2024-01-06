Еще одна страна ЕС полностью откажется от газа из РФ: названа дата

Одобренная в декабре реформа газового рынка ЕС дает странам-членам возможность запретить импорт российского газа. Финляндия планирует запретить сжиженный газ из РФ уже в 2025 году.

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Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat.. Государственная компания Gasum продолжала импорт СПГ из России в течение всей войны в Украину. Компания объяснила свою сделку договорными обязательствами.

"Как покупатель, Gasum обязуется платить "Газпрому" за определенное количество газа ежегодно, независимо от того, получает Gasum газ или нет. Если бы компания решила не покупать это количество, она все равно была бы обязана платить за газ по контракту" , – говорится на сайте компании.

Реформа позволяет государствам-членам запрещать импорт российского и белорусского трубопроводного газа и СПГ из соображений безопасности. Ожидается, что постановление вступит в силу весной. После этого правительство может представить свое предложение по запрету импорта.

Согласно тексту указа, правительство также должно проконсультироваться с Еврокомиссией и учесть обеспокоенность, которую могут вызвать соседние страны. Запрет может быть установлен только на ограниченное время.

Латвия и Литва уже запретили импорт российского газа своими национальными решениями, но Финляндия хотела дождаться вступления в силу реформы газового рынка. В прошлом году в Финляндию импортировалось российский природный газ на несколько миллионов евро в месяц. До того, как в мае 2022 года Россия прекратила поставки трубопроводного газа в Финляндию, стоимость импорта составила более ста миллионов евро в месяц.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине тариф на газ с 1 января 2024 года не изменится. Абсолютное большинство украинцев пользуются услугами "Нефтегаза".

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