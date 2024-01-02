Достигли дна: экспорт газа из РФ обвалился до уровня времен СССР, россиянам резко повысят тарифы

В своих попытках "заморозить" Европу, оставив страны ЕС без газа, Россия нанесла удар по собственному монополисту "Газпрому". В результате по итогам 2023 года "Газпром" продал на экспорт лишь около 69 млрд кубометров газа – минимум с 1985 года. И, фактически откатившись на 40 лет в прошлое, российский газовый гигант планирует повысить тарифы на газ для самих россиян.

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Данные об объемах экспорта газа РФ официально не раскрыла – расчеты провели аналитики Reuters. Собственную статистику "Газпром" не публиковал с начала 2023 года, также компания не отвечает на запросы СМИ.

Агентство подсчитало, что в 2023 году поставки газа из России в ЕС снизились на 55,6%, до 28,3 млрд кубометров. Это уровень второй половины 1970-х годов, отмечает The Moscow Times. По всем направлениям экспорта РФ продала на треть меньше, чем в 2022 году, который и без того был худшим для "Газпрома" в его истории.

"Это дно, в этом году (2023-м. – Ред.) мы пройдем дно экспорта и добычи и дальше от этого дна будем отталкиваться. Плохая новость в том, что это отталкивание, дополнительный прирост, будет медленным", – заявлял на газовом форуме в Москве директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

За год, завершившийся 30 июня 2023 года, "Газпром" уже получил триллион рублей чистого убытка и был вынужден потратить две трети запасов наличных на счетах. Добыча "Газпрома" по итогам первого полугодия рухнула на четверть по сравнению с довоенными уровнями.

На фоне катастрофических показателей "Газпрома" в РФ решили поднимать внутренние тарифы на газ. Ожидается, что в итоге тарифы на газ для населения РФ с июля 2024 года будут увеличены на 11,2%, а с июля 2025 года – еще на 8,2%.

В итоге за два года газ подорожает на 20%, а с начала войны – на 34%: в 2022 году тарифы уже индексировали дважды – на 3% в июле и на 8,5% в декабре. Такое подорожание является рекордным для россиян. Последнее резкое повышение газовых тарифов произошло в 2013 году – на 15% за год.

В будущем РФ рассчитывает на Китай, чтобы спасти ситуацию с экспортом газа. В планах Кремля – увеличить поставки газа КНР в 5 раз, до 100 млрд кубометров в год, к 2030 году. Но, по прогнозам экспертов, спрос на импортный газ в Китае вырастет только на 80 млрд кубов, и весь этот объем уже законтрактован, в том числе под газ из Туркменистана, а также сжиженное топливо.

Кроме того, в 2024 году закончится контракт на транзит российского газа через Украину, а это значит, что поставки в Европу могут продолжить падение. Восстановить потерянные объемы экспорта в ближайшие 10 лет будет нереально, считает главный экономист ВЭБ Андрей Клепач: "Даже с учетом существующих и планируемых контрактов с Китаем мы потери почти 100 млрд кубометров компенсировать не сможем".

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики считают, что Россия надолго потеряла значительную долю на мировом газовом рынке. Главной причиной является то, что Кремль перекрыл поставки в многие страны ЕС, чтобы добиться уступок в отношении войны против Украины.

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