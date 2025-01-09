"Одно из самых дорогих поражений России": в Белом доме оценили прекращение транзита газа через Украину

В Белом доме заявили, что прекращение транзита российского газа по территории Украины с 1 января этого года стало одним из "самых дорогих поражений" страны-агрессора РФ. Там отметили, что это, очевидно, полностью лишит Россию около 6,5 миллиардов долларов ежегодного дохода.

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Именно столько средств Москва могла бы получить от продажи газа Европе. Об этом на брифинге 8 января сказал советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере национальной безопасности Джон Кирби, передает "Укринформ".

"Это одно из самых больших и дорогих поражений для Москвы. Конечно, мы приветствуем решение Украины и ее решительность", – подчеркнул он.

Кирби напомнил, что 25 лет назад, когда диктатор Владимир Путин только пришел к власти, через Украину в Европу транспортировалось более 130 миллиардов кубометров газа, а сегодня – ноль.

Представитель Белого дома также заверил союзников, что США работают над увеличением поставок энергоресурсов в Европу, в частности, сжиженного природного газа (СПГ).

"Сегодня 50% европейского импорта СПГ поступает из Соединенных Штатов. Мы продолжаем работать с Европой, чтобы поддержать эти усилия и расширить возможности диверсификации. В частности через Рабочую группу США – ЕС по энергетической безопасности и Энергетический совет США – ЕС", – отметил Кирби.

Он добавил, что Вашингтон также прилагает усилия, чтобы Россия несла убытки. Речь идет о введении санкций и экспортных ограничений.

Ранее прекращение транзита российского газа по территории Украины "одним из крупнейших поражений Москвы" назвал президент Владимир Зеленский. По его мнению, подавляющее большинство стран ЕС уже адаптировалось к остановке транзита газа из страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина 1 января остановила транзит российского газа по своей территории. Срок действия контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом", подписанного еще до начала большой войны, закончился.

После этого в Приднестровье отключили газ и для многоквартирных домов, и для котельных. В непризнанной "ПМР" отказались от европейской помощи и закупок газа на открытых рынках, что стало причиной веерных отключений света из-за нехватки энергоресурсов.

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