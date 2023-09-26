Обстрелы Россией украинских портов на Дунае не изменят картину зернового экспорта – Еврокомиссия

Атаки российских террористов на дунайские порты Украины не изменят намерение Европейской комиссии увеличить транзит украинских продовольственных товаров. После ударов по Рени и Измаилу ЕК увеличит объемы использования всех транспортных модулей для транспортировки зерна из Украины.

Об этом сказала еврокомиссар по транспорту Адина Велян по итогам переговоров с Александром Кубраковым – вице-премьер-министром по восстановлению Украины, министром развития громад, территорий и инфраструктуры. Их встреча состоялась в Брюсселе 25 сентября, передает "Укринформ".

ЕК будет способствовать полному использованию потенциала Дунайского транспортного узла, включая автомобильный и речной транспорт, а также железную дорогу.

Видео дня

Велян отметила, что услышала от Кубракова, что после российских обстрелов некоторые объекты были выведены из строя, однако на Дунае есть не только украинские порты.

В Европейской комиссии рассматривают весь Дунайский кластер, в частности изучают его возможности в румынских портах с использованием Сулинского канала.

"Мы видим это в сочетании с повышением способностей порта в Констанце и обсуждали необходимые для этого меры", – отметила еврокомиссар.

В сотрудничестве с украинским государством создаются условия для упрощения контроля и других процедур на пунктах пересечения границ. Положительным достижением Велян назвала стратегию развития таких пропускных пунктов между Украиной и Румынией.

Кубраков со своей стороны признал, что "коридоры солидарности" ЕС не смогут полностью заменить морской путь транзита продовольствия.

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша подготовила транзитные коридоры для экспорта украинского зерна нуждающимся странам. При этом в правительстве считают решение ввести односторонний запрет на импорт агропродукции из Украины правильным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!