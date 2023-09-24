Польша подготовила транзитные коридоры для украинского зерна: заявления Дуды

Польша подготовила транзитные коридоры для экспорта украинского зерна нуждающимся странам. При этом в правительстве считают решение ввести односторонний запрет на импорт агропродукции из Украины правильным.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире TVP1. "Благодаря труду наших фермеров мы самодостаточны. Нам не нужны зерно из Украины. Их замечательные урожаи во время войны очень мало достались странам, которые в них действительно нуждались. В Польше подготовили транзитные коридоры, благодаря которым украинское зерно может проходить через Польшу и экспортироваться куда нужно. Мы пытаемся помочь Украине и тем странам, которые нуждаются в этой помощи", – сказал он.

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Дуда отметил, что считает правильным решением оставить запрет на продажу зерна из Украины в Польше. При этом он отмечает, что необходимо сделать все, чтобы транзит украинского зерна был как можно большим.

Президент Польши также добавил, что решение о введении одностороннего запрета на импорт украинской агропродукции было правильным. "Я считаю правильным решением то, что польское правительство сохранило запрет на продажу украинского зерна на польском рынке. Однако я абсолютно уверен, что необходимо сделать все, чтобы обеспечить максимально возможный транзит", – подчеркнул он.

По его словам, украинское зерно "не дошло до тех стран, которые в нем нуждались", а попало на такие рынки, как польский.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Турцию прибыл балкер Aroyat, загруженный украинским зерном. Это второе судно, прошедшее по временному коридору через Черное море.

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