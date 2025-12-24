Как сообщает Минфин, согласно недавно обновленным данным по состоянию на 31.08.25 по соответствующим странам - нарастающим итогом с начала полномасштабной войны - общую (в скобках - в том числе военную) помощь Украине наши 10 крупнейших доноров предоставили в таком объеме (в МЛРД ЕВРО):

США - 119 (66), то есть как и было четырьмя месяцами ранее; Германия - 46 (41), то есть очень существенное увеличение; Великобритания- 28 (20); Норвегия - 25 (18), то есть очень существенное увеличение; Япония - 19 (0), то есть как и было; Канада - 14 (4); Нидерланды - 13 (11); Швеция - 10 (9), то есть как и было; Дания - 10 (9), то есть как и было; Франция - 10 (8), то есть как и было.

Для сравнения - в том же порядке их округлённые ВВП за 2024 год в трлн долларов / ТРЛН ЕВРО (исходя из среднего курса за прошлый год 1,08 доллара за евро):

США - 27,4 / 25,4;

Германия - 4,5 / 4,2;

Великобритания - 3,3 / 3,1;

Норвегия- 0,5 / 0,4;

Япония 4,2 / 3,9;

Канада - 2,2 / 2,1;

Нидерланды - 1.2 / 1,1;

Швеция - 0,6 / 0,6;

Дания - 0,4 / 0,4;

Франция - 3,0 / 2,8

(между прочим, данные из разных источников отличаются иногда значительно больше ошибок округления, то есть просто не имитируем точность).

А теперь - поделим первое на второе и получим таким образом общую (в скобках - военную) помощь этих стран Украине ЗА ВСЁ ВРЕМЯ ПОЛНОМАСШТАБНОЙ ВОЙНЫ в процентах к их ВВП лишь ОДНОГО только 2024 года (чисто для сопоставления):

США - менее 0,5% (менее 0,3%); Германия - почти 1,1% (почти 1,0%); Великобритания - 0,9% (более 0,6%); Норвегия - более 6.2% (4,5%); Япония - менее 0,5% (0,0%); Канада - менее 0,7% (менее 0,2%); Нидерланды - почти 1,2% (1,0%); Швеция - около 1,7% (1,5%); Дания - 2,5% (почти 2,3%); Франция - менее 0,4% (менее 0,3%).

Понятно, прежде всего нас интересует помощь в абсолютном измерении, по которой вне конкуренции [были] США, а далее - Германия (существенно увеличившая свою помощь) и Великобритания.

Однако же человеческая благодарность наша должна быть и тем, кто помогает более всех В СРАВНЕНИИ С ВОЗМОЖНОСТЯМИ, а здесь СРЕДИ ПЕРВОЙ ДЕСЯТКИ ГЛАВНЫХ "АБСОЛЮТНЫХ" СТРАН-ДОНОРОВ (то есть не принимая во внимание страны Балтии либо, к примеру, Люксембург, где относительные показатели могут быть ещё больше!) безусловными лидерами (лучшими "относительными" из 10 крупнейших "абсолютных") остались евросеверные НОРВЕГИЯ (очень укрепившая свои позиции), ДАНИЯ, ШВЕЦИЯ и (не столь безоговорочно) НИДЕРЛАНДЫ, а вот в "относительных аутсайдерах" - все еще Франция.

При этом те же Норвегия, Нидерланды, Швеция и Дания даже в абсолюте опережают КАЖДАЯ мощную и шумную Францию (у которой за ТРИ С ПОЛОВИНОЙ года В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ не накопилось всевозможной помощи Украине даже в размере 0,4% от ВВП лишь ОДНОГО года!), а все более крутая Норвегия - опережает ещё и Японию с Канадой.