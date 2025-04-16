Обменники продают доллар по новому курсу: сколько теперь стоит валюта в Украине
В украинских обменниках существенно снизили курс доллара. В полдень 16 апреля они определили его в средние 40,27/40,97 грн (покупка/продажа), что на 26 коп. ниже в покупке и на 13 коп. в продаже, чем днем ранее.
Изменили стоимость наличной валюты и в банках. Там ее выставили на среднем уровне 40,8/41,4 грн (покупка/продажа), что:
- на 8 коп. ниже в покупке;
- на 15 коп. в продаже.
В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,29-41,48 грн. В частности:
- Приватбанк – 41,3 грн;
- Райффайзен Банк – 41,29 грн;
- ПУМБ – 41,4 грн;
- Универсал Банк – 41,4 грн;
- Сенс Банк – 41,35 грн;
- Укрсиббанк – 41,4 грн;
- Таскомбанк – 41,35 грн;
- абанк – 41,4 грн;
- Прокредит Банк – 41,48 грн.
Покупают же они ее по 40,4-40,9 грн. В частности:
- ПриватБанк – 40,6 грн;
- Райффайзен Банк – 40,8 грн;
- ПУМБ – 40,8 грн;
- Універсал Банк – 40,4 грн;
- Сенс Банк – 40,85 грн;
- Укрсиббанк – 40,75 грн;
- Таскомбанк – 40,8 грн;
- абанк – 40,7 грн;
- Прокредит Банк – 40,9 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
К какому курсу готовиться
В то же время, финансовый аналитик Алексей Козырев считает, что до конца текущей рабочей недели (18 апреля) в банках курс доллара может вырасти в покупке и снизится в продаже, а в обменниках – вырасти и в покупке, и в продаже. По его прогнозу:
- в банках стоимость валюты будет находиться в пределах от 40,9 до 41,1 грн;
- в обменниках – от 41 до 41,8 грн.
"Вся неделя на валютном рынке Украины будет напряженной. ... Скорее всего, Нацбанк продолжит практику адресных продаж доллара отдельным крупнейшим клиентам-госкомпаниям ВПК, энергетики, критической инфраструктуры и тому подобное. Это облегчает ему задачу "мягкого" управления трендом на межбанке по доллару", – считает аналитик.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинские банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч. доллары. Причем на "законных" основаниях – ведь действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных купюр.
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