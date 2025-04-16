Обменники продают доллар по новому курсу: сколько теперь стоит валюта в Украине

В украинских обменниках существенно снизили курс доллара. В полдень 16 апреля они определили его в средние 40,27/40,97 грн (покупка/продажа), что на 26 коп. ниже в покупке и на 13 коп. в продаже, чем днем ранее.

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Изменили стоимость наличной валюты и в банках. Там ее выставили на среднем уровне 40,8/41,4 грн (покупка/продажа), что:

на 8 коп. ниже в покупке;

на 15 коп. в продаже.

В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,29-41,48 грн. В частности:

Приватбанк – 41,3 грн;

Райффайзен Банк – 41,29 грн;

ПУМБ – 41,4 грн;

Универсал Банк – 41,4 грн;

Сенс Банк – 41,35 грн;

Укрсиббанк – 41,4 грн;

Таскомбанк – 41,35 грн;

абанк – 41,4 грн;

Прокредит Банк – 41,48 грн.

Покупают же они ее по 40,4-40,9 грн. В частности:

ПриватБанк – 40,6 грн;

Райффайзен Банк – 40,8 грн;

ПУМБ – 40,8 грн;

Універсал Банк – 40,4 грн;

Сенс Банк – 40,85 грн;

Укрсиббанк – 40,75 грн;

Таскомбанк – 40,8 грн;

абанк – 40,7 грн;

Прокредит Банк – 40,9 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

К какому курсу готовиться

В то же время, финансовый аналитик Алексей Козырев считает, что до конца текущей рабочей недели (18 апреля) в банках курс доллара может вырасти в покупке и снизится в продаже, а в обменниках – вырасти и в покупке, и в продаже. По его прогнозу:

в банках стоимость валюты будет находиться в пределах от 40,9 до 41,1 грн;

в обменниках – от 41 до 41,8 грн.

"Вся неделя на валютном рынке Украины будет напряженной. ... Скорее всего, Нацбанк продолжит практику адресных продаж доллара отдельным крупнейшим клиентам-госкомпаниям ВПК, энергетики, критической инфраструктуры и тому подобное. Это облегчает ему задачу "мягкого" управления трендом на межбанке по доллару", – считает аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинские банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч. доллары. Причем на "законных" основаниях – ведь действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных купюр.

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