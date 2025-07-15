Новый нефтяной лимит и бан "Северных потоков": ЕС готов утвердить 18-й пакет санкций против России

Европейский Союз (ЕС) планирует 15 июля утвердить 18-й пакет санкций против России с обновленным потолком цен на нефть из РФ. Речь идет о снижении ценового лимита, однако не с 60 до 45 долл. за баррель, как планировалось ранее. Лимит станет динамическим, а не фискированным на конкретной сумме – он будет меняться вместе с ситуацией на рынке.

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Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас, передает Reuters. Пакет также может включать:

запретит любых операций и сделок с российскими газопроводами "Северный поток" и "Северный поток-2" ;

; меры в отношении банков, которые занимаются обходом санкций.

"Мы надеемся достичь политической договоренности по 18-му пакету санкций. Мы очень, очень близки. Я надеюсь, что это произойдет сегодня (15 июля. – Ред.)", — сказала Каллас перед встречей с министрами иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

С одной из стран есть проблема

Пока что сохраняются трудности с замечаниями одной из стран Евросоюза (возможно, это Мальта) к новому механизму ограничения цен на нефть, признала Каллас. Но разногласия, по словам Каллас, планируют преодолеть в самое ближайшее время.

"Она (предельная цена нефти из РФ. – Ред.) динамическая. Мы внесли предложения, но вопрос в том, сможем ли мы преодолеть вето одного государства-члена. Мы пытаемся работать над этим", – уточнила Каллас.

Ранее источники Politico называли этой "проблемной" страной Мальту. Впрочем, до того 18-й пакет санкци1 й также блокировали Венгрия и Словакия, особенно активно против выступали менно в Братиславе. Для принятия санкций требуется единогласное согласие всех стран-членов ЕС.

Потолок цен на нефть: каким будет новый механизм

Динамическое установление ценового потолка для РФ предложила Еврокомиссия 11 июля.

Ожидается, что плавающее ограничение цен на уровне "минус 15%" будет рассчитываться исходя из средней рыночной цены сырой нефти за предыдущие три месяца.

будет рассчитываться исходя из средней рыночной цены сырой нефти за предыдущие три месяца. Начальная цена будет установлена на уровне около 47 долл. за баррель , исходя из средней цены российской сырой нефти за последние 22 недели, минус 15%.

, исходя из средней цены российской сырой нефти за последние 22 недели, минус 15%. Пересмотр цены будет происходить каждые шесть месяцев, а не каждые три, как предлагалось ранее.

Зачем нужен ценовой лимит для нефти из РФ

Лимит цен, по которым Россия может открыто продавать сырую нефть морскими путями, был первоначально введен странами ЕС и "Большой семерки" (G7) в декабре 2022 года в рамках санкций в ответ на вторжение РФ в Украину. Инициатива призвана ограничить доходы Кремля от продажи нефти и при этом сохранить стабильные поставки сырья, не допустив глобального дефицита.

Нынешние ограничения и механизм

Лимит с 2022 года составляет 60 долл. за баррель. Кроме того, с 5 февраля 2023-го мера распространилась и на нефтепродукты:

100 долл. за баррель для дизтоплива;

45 долл. – для мазута.

В случае если РФ пытается продать топливо по более высокой цене, танкерам, страховым компаниям и кредиторам запрещается обслуживать такие поставки. Так, регуляторы требуют от компаний проводить тщательные проверки документации, чтобы убедиться, что экспортируемая из России нефть приобретена по цене ниже 60 долл. за баррель.

ЕС и Великобритания подталкивали G7 к снижению лимита с мая 2025 года. Дело в том, что падение глобальных цен на нефть сделало 60 долл. довольно приятной и выгодной для Кремля ценой.

Как РФ обходит ограничения

Россия активно приспосабливается к ограничениям. Например, вводить западные компании в заблуждение могут экспортеры – с помощью поддельной информации о портах, где осуществляется фактическая погрузка нефти.

Кроме того, РФ создала масштабный теневой флот для прямой перевозки и продажи нефти в обход ценового лимита. Такой флот состоит в основном из старых и аварийно опасных судов с сомнительными страховками или вообще без них. Это, кроме обеспечения обхода санкций, представляет серьезную экологическую угрозу для всего мира.

Против сотен судов теневого флота РФ и связанных с ними компаний также вводятся санкции, и не только ЕС. Однако пока эти ограничения не остановили реализацию нефти из РФ в обход ценового потолка.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Каллас также отреагировала на ультиматум президента США Дональда Трампа для России. По ее мнению, 50 дней, которые он дал диктатору Владимиру Путину на прекращение огня в Украине, – это слишком долгий срок.

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