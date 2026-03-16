"Ни одной молекулы топлива из РФ": в ЕС категорически отказались от "газовой иглы" Кремля

Возобновление поставок российских энергоресурсов в Европейский Союз (ЕС) будет ошибкой. Поэтому Европе не следует отступать от выбранного курса на постепенный отказ от нефти и газа из РФ.

Видео дня

Об этом еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен заявил перед началом заседания Совета ЕС по вопросам транспорта, телекоммуникаций и энергетики. Он напомнил, что накануне Рождества был принят закон о поэтапном отказе Европы от импорта российского газа из РФ:

запрет сжиженного природного газа (СПГ) – с конца 2026 года.

от трубопроводного газа – осенью 2027 года.

"Я также говорил, что мы будем продвигать запрет на российскую нефть. Мы уже имеем санкции на российскую нефть, однако две страны имеют исключения. По моему мнению, очень важно, чтобы мы придерживались этой линии", – сказал еврокомиссар.

Йоргенсен напомнил, что покупка российских энергоресурсов способствует финансированию полномасштабной войны РФ против Украины. Кроме того, зависимость от российских энергоресурсов позволяла кремлевскому диктатору Владимиру Путину шантажировать ЕС и использовать российские энергоресурсы как оружие.

"Мы полны решимости оставаться на нашем пути по этим вопросам. Было бы ошибкой повторить то, что мы сделали в прошлом. Поэтому сигнал очень четкий – в будущем мы не импортируем ни одной молекулы топлива из РФ", – заверил еврокомиссар.

Что предшествовало

Перед этим премьер-министр Бельгии Барт де Вевер призвал Европейский Союз начать переговоры с Россией, поскольку до сих пор не удалось заставить Москву отказаться от агрессии против Киева. Он считает, что Европа не может угрожать Путину, поэтому остается только заключить с ним соглашение.

По его словам, поставить Россию на колени и заставить ее капитулировать возможно только при "100-процентной поддержке Соединенных Штатов". Но пока США не полностью на стороне Украины и иногда кажутся "ближе к Путину".

"Без мандата на переговоры в Москве мы не будем за столом переговоров, где американцы будут давить на Украину, чтобы она согласилась на сделку. И я уже могу сказать, что это будет плохая сделка для нас", – сказал политик.

Также OBOZ.UA сообщал о требованиях Венгрии немедленно отменить запрет на импорт российской нефти и газа в ЕС. Венгерский премьер запугивает Европу новым резким скачком цен на энергоносители из-за эскалации войны на Ближнем Востоке и блокады Ормузского пролива Ираном.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!