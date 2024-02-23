Несет риски для глобальной финансовой системы: в FATF приняли решение касательно России

Пленарное заседание Международной группы по противодействию отмыванию денег (FATF) подтвердило потенциальные риски РФ для международной финансовой системы. Остановка членства РФ в организации была продолжен. Однако страна-агрессор пока не попала в черный список FATF, несмотря на усиление связей РФ с Северной Кореей и Ираном.

Об этом говорится в заявлении FATF. "Члены FATF с обеспокоенностью отмечают потенциальные риски для международной финансовой системы... FATF призывает все юрисдикции сохранять бдительность в связи с рисками", – говорится в сообщении. Речь идет о таких рисках:

растущая финансовая связанность России со странами, на которые распространяются контрмеры FATF (например, сотрудничество с Ираном и КНДР);

риски финансирования распространения оружия массового уничтожения;

злонамеренная кибердеятельность и атаки программ-вымогателей.

"Как и с момента начала агрессивной войны Российской Федерацией, члены FATF продолжат следить за ситуацией и рисками для мировой финансовой системы. Будучи членом FATF с приостановленным членством, Российская Федерация по-прежнему несет ответственность за выполнение своих обязательств по внедрению Стандартов FATF", – сказано в заявлении.

Кроме того, перед второй годовщиной полномасштабного российского вторжения FATF напомнила свое заявление от февраля 2023 года и заявила, что все его положения остаются в силе. В том заявлении организация:

решительно осуждает агрессивную войну РФ против Украины;

глубоко обеспокоена сообщениями о торговле оружием между РФ и юрисдикциями, на которые распространяются санкции ООН, а также происходящей из России злонамеренной киберактивностью;

указывает, что действия РФ неприемлемо противоречат основным принципам FATF , направленным на содействие безопасности, защите и целостности мировой системы;

, направленным на содействие безопасности, защите и целостности мировой системы; призывает все юрисдикции сохранять бдительность по поводу угроз целостности, безопасности и защищенности международной финансовой системы, возникающих в связи с войной РФ против Украины;

выражает соболезнования народу Украины, "несущему страшное бремя от агрессивной войны, развязанной Российской Федерацией".

В пленарном заседании и заседаниях рабочих групп FATF 19-23 февраля в Париже (Франция) принимала участие Государственная служба финансового мониторинга Украины. Как сообщает пресс-служба Госфинмониторинга, ведомство провело значительное количество двусторонних встреч с делегациями стран-членов FATF и другими участниками пленума, на которых обсуждались дальнейшие совместные действия по защите международной финансовой системы в т.ч. от рисков, которые представляет РФ.

После пленарного заседания FATF глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский отметил единство позиций делегаций стран-членов касательно решения оставить в силе остановку членства РФ в FATF. Также он поблагодарил за прогресс и подтвердил, что работа над изучением рисков и угроз, которую несет РФ для глобальной финансовой системы, продолжается.

"Коммуникация с FATF относительно ответного реагирования также будет реализована. Госфинмониторинг будет продолжать принимать меры с целью реагирования на риски и угрозы, создаваемые РФ в сфере отмывания средств, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения, а также наложение санкций на страну-агрессора", – резюмировали в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Государственная службы финансового мониторинга Украины составила схему защиты международной финансовой системы от рисков, которые генерирует Россия после полномасштабного вторжения Украины. Схема демонстрирует, что FATF следует внести РФ в черный список, т.к. Россия уже стала одной из самых рискованных юрисдикций для финансовых преступлений.

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