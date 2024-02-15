Россия угрожает международной финансовой безопасности: Госфинмониторинг показал схему

Государственная службы финансового мониторинга Украины составила схему защиты международной финансовой системы от рисков, которые генерирует Россия после полномасштабного вторжения Украины. Схема демонстрирует, что FATF следует внести РФ в черный список, т.к. Россия уже стала одной из самых рискованных юрисдикций для финансовых преступлений.

Об этом сообщила пресс-служба Госфинмониторинга. Схема подготовлена в преддверии пленарного заседания и заседаний рабочих групп FATF 19-23 февраля, в ходе которых будет рассматриваться вопрос о дальнейшей реакции FATF на нарушение РФ Стандартов в сфере противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Так, визуализация демонстрирует, как выросли угрозы со стороны РФ для глобальной финансовой безопасности. В частности:

показано состояние Глобальной международной финансовой системы в сфере противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения до и после российского вторжения в Украину;

продемонстрированы изменения в функционировании ключевых участников глобальной системы до и после вторжения РФ в Украину;

виден разрыв связей ключевых международных организаций и юрисдикций с РФ после ее вторжения в Украину;

после ее вторжения в Украину; указаны целенаправленные деструктивные шаги, предпринимаемые РФ для разрушения инфраструктуры защиты Глобальной системы, в частности через формирование шлюзов доступа к ней для стран, санкционированных Советом Безопасности ООН и внесенных FATF в "черный список".

"Госфинмониторинг в полной мере обеспечивает выполнение своих обязательств по сохранению конфиденциальности закрытых процессов FATF. В связи с этим визуализация базируется на анализе исключительно открытых источников информации и публичных данных", – отметили в ведомстве.

Также Госфинмониторинг заявляет, что в фокусе внимания должно быть сдерживание растущих усилий РФ, направленных на усиление ее связей с Ираном и Северной Кореей, имеющих прямые признаки нарушений Резолюций СБ ООН, а следовательно, и определенных Рекомендаций FATF.

"Через год после приостановления членства в FATF, сознательное несоблюдение Россией принципов FATF и санкций ООН, растущая непрозрачность и продолжение злонамеренной кибердеятельности делают ее одной из самых рискованных юрисдикций для финансовых преступлений. Мы уверены, что FATF рассмотрит этот вопрос с максимальным вниманием во время предстоящего пленарного заседания, чтобы помочь защитить глобальную финансовую безопасность", – заявил глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственная служба финансового мониторинга и Министерство финансов Украины выступили с заявлением, что Россию нужно остановить в ее стремлении подорвать глобальную финансовую безопасность, а также усилить связи с Ираном и Северной Кореей. Для этого Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) должна выпустить соответствующее расширенное заявление, а кроме того, внести РФ в свой черный список.

Также ранее Госфинмониторинг Украины публиковал схему рисков, которые несет Россия для глобальной финансовой безопасности и мирового порядка. В частности, это нарушения разного рода конвенций, финансирование терроризма, неправомерное использование мандатов в международных организациях.

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