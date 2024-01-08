Украине грозит новый удар по экспорту: польский еврокомиссар высказал требования ко всему ЕС

Еврокомиссар от Польши Януш Войцеховский, ответственный в Еврокомиссии (ЕК) за сельское хозяйство, пригрозил сорвать продление торговых преференций ЕС для Украины. Среди прочего, еврокомиссар требует запретить импорт украинского зерна, а также ввести квоты на сахар и мясо птицы.

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Об этом говорится в письме Войцеховского к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и вице-президенту по вопросам торговли Валдису Домбровскису, сообщает RMF FM. Также издание отмечает, что если предложения не будут учтены, Войцеховский обещает не поддерживать постановление ЕК о продлении режима беспошлинной торговли с Украиной. Межведомственные консультации по этому вопросу завершаются 9 января.

В своем письме к руководству ЕК Войцеховский предлагает, чтобы новый регламент включал "защитные меры" по импорту украинского рапса, кукурузы, подсолнечника и пшеницы. При этом уточняется, что речь идет о мерах, которые Еврокомиссия уже применяла в 2023 году, а это был полный запрет импорта с мая по сентябрь. Интересно, что Польша не сняла аналогичные односторонние ограничения и после отмены эмбарго Еврокомиссии.

Польский еврокомиссар также призывает к возвращению квот на ввоз из Украины сахара и мяса птицы. По его словам, импорт этих продуктов из Украины в ЕС "быстро растет" и "угрожает дестабилизировать" европейский рынок ЕС.

"Сохранение торговых льгот для Украины, включенных в регламент ЕС, срок действия которого истекает в этом году, без защитных оговорок и количественных ограничений, грозит очередным кризисом переизбытка импортной сельскохозяйственной продукции из Украины... Необходимо переосмыслить концепцию своей помощи, которая предполагает неограниченную открытость", – говорится в письме Войцеховского.

В целом Войцеховский винит в сложившейся ситуации Россию, которая заблокировала для Украины морские пути экспорта в Черном море. В качестве альтернативной формы поддержки еврокомиссар предлагает ЕС озаботиться транзитом украинской агропродукции в порты Европы, откуда товары будут направляться в страны Африки и Азии.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее польские фермеры сняли блокаду в пункте пропуска "Медика – Шегини". Это произошло после того, как польское правительство 6 января подписало соглашение с фермерами, приняв их условия. Речь идет о субсидиях на кукурузу, а также гарантиях неповышения налогов и дешевых кредитов.

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