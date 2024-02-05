Польша готовит новые торговые ограничения для продуктов из Украины: какие поставки в опасности

В Польше рассматривают применение жестких торговых ограничений в отношении украинских продуктов. Среди прочего речь идет о введении дополнительного 8%-го налога на добавленную стоимость (НДС) для растительного масла и ограничении поставок сахара из Украины в Польшу. Последнего требуют местные фермеры, которые уже 9 февраля начнут новую забастовку на границе.

Видео дня

О таких планах рассказал заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак в эфире TVP Info. По слова польского чиновника, он лично будет ходатайствовать о введении НДС "не менее 8%" на масло, которое может поступать из Украины в Польшу, сообщает 24.pl.

"Ввести НДС, минимум 8%, на растительное масло, которое может поступать из Украины в Польшу... Почему оно должна идти по ставке 0%, которая (предназначена. – Ред.) для польских производителей, польских потребителей?", – заявил Колодзейчак.

Что касается сахара, то комментируя предстоящую забастовку фермеров, Колодзейчак поддержал требования аграриев и подчеркнул, что "граница с Украиной должна быть очень плотно закрыта". Напомним, забастовка предусматривает блокирование пограничных переходов. Ожидается, что она стартует 9 февраля и продлится 30 дней.

При этом Колодзейчак также обратился к польским санитарным органам с просьбой "осуществлять полный надзор за каждой партией сахара". "Я не доверяю импортерам, которые сами определяют, что этот сахар хороший", – заявил Колодзейчак во время пресс-конференции в Люблине .

Он добавил, что сахар исключен из контроля санитарной инспекции с 2011 года. "Его просто разрешают продавать на основании украинских документов, которым я лично не доверяю и знаю, что те, кто может ввести этот сахар, могут пропустить определенные процедуры", – сказал чиновник.

По словам Колодзейчака, во время одной из последних проверок на пограничном переходе с Украиной он обнаружил, что партия сахара "имела странный запах". "Это подтвердили и чиновники, у которых на столе лежал этот образец сахара", – сказал он.

Напомним, Польша запрещает импорт ряда украинской агропродукции с весны 2023 года. Решение Еврокомиссии в сентябре того же года отменить ограничения на ввоз украинских продуктов не повлияло на позицию поляков и ряда других соседей Украины, хоть это идет вразрез с торговыми правилами Евросоюза. Односторонние ограничения на украинский импорт ввели Польша, Словакия и Венгрия.

При этом недавно Европейская комиссия внесла официальное предложение о продлении режима свободной торговли с Украиной без пошлин и квот еще на год, до июня 2025-го. Однако в предложении содержится жесткая оговорка – о необходимости защитить европейский рынок агропродукции от украинских товаров.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее еврокомиссар от Польши Януш Войцеховский, ответственный в ЕК за сельское хозяйство, пригрозил сорвать продление торговых преференций ЕС для Украины. Среди прочего еврокомиссар требовал запретить импорт украинского зерна, а также ввести квоты на сахар и мясо птицы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!