"Не подлежит обсуждению": в Бельгии резко ответили на идею финансирования Украины по замороженным активам РФ

Бельгия жестко отвергла очередную инициативу ряда стран Евросоюза по использованию замороженных российских активов для помощи Киеву. Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявив, что позиция страны остается непреклонной, а сам вопрос закрыт.

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Поводом для резких заявлений бельгийского руководства стало новое предложение, направленное Европейской комиссии со стороны Швеции, Польши, Нидерландов и Испании. Об этом сообщает издание Euractiv.

Категорический отказ Брюсселя

Ряд европейский стран призывали изучить очередные юридические пути использования около 200 миллиардов евро заблокированных средств РФ в интересах Украины.

"Это не подлежит обсуждению, дверь закрыта. Наш премьер-министр будет стоять на своем", – заявил Франкен.

Большинство российских активов находится в международном депозитарии Euroclear, расположенном в Бельгии. В Брюсселе опасаются, что изъятие средств или использование их в качестве залога подставит страну под прямые юридические и финансовые риски со стороны России.

Ранее, на европейском саммите в декабре, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер уже заблокировал аналогичную инициативу Германии и Еврокомиссии по предоставлению Киеву "репарационного кредита" на 210 миллиардов евро.

Предупреждение балтийским союзникам

Франкен также открыто высказал недовольство давлением со стороны других членов ЕС, в частности стран Балтии, которые активно выступают за использование российских денег.

"Им следует быть осторожными, постоянно поднимая этот вопрос и загоняя нас в угол. Я не думаю, что это разумно", – подчеркнул министр обороны, напомнив, что Литва, Латвия и Эстония получают существенную поддержку от Бельгии.

Разногласия в бельгийском правительстве и позиция ЕС

Бескомпромиссная риторика главы оборонного ведомства несколько контрастирует с более дипломатичной позицией министра иностранных дел Бельгии Максима Прево. Ранее Прево допускал возможность участия в подобных схемах, но строго при условии, что все юридические и финансовые риски будут равномерно распределены между всеми государствами ЕС.

Швеция в своем обращении также признавала наличие высоких юридических угроз и соглашалась с тем, что ни одна страна не должна нести несоразмерную ответственность.

Ожидается, что спорная тема замороженных активов станет ключевой на предстоящей встрече министров иностранных дел стран ЕС в Ирландии. Обсуждение проходит на фоне критического дефицита финансирования в Украине: по словам Владимира Зеленского, стране не хватает 23,5 миллиарда евро для подготовки к предстоящей зиме и укрепления системы ПВО.

Напомним, на фоне опасений по поводу нового бюджетного и финансового кризиса в Украине в Европейском союзе (ЕС) возобновились дискуссии об использовании замороженных суверенных активов России для финансирования Украины.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что замороженные активы РФ могут стать мощным экономическим и политическим инструментом давления на Москву в ходе предстоящих дипломатических переговоров. Но конфисковать их правительство Бельгии не готово.

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