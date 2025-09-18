НБУ планирует выпустить новые 10 грн в оригинальном дизайне: назван срок

Нацбанк планирует выпустить в октябре новую монету в 10 грн. Она будет посвящена Архангелу Михаилу. В христианской традиции он является защитником, патроном воинов и рыцарей.

Об запланированном выпуске сообщили в самом НБУ. Там отметили, что монета получила название "Архангел Михаил".

О самих новых 10 грн известно немного. Лишь то, что:

Монета будет отчеканена из серебра 999 пробы.

Вес драгоценного металла в чистоте составит 31,1 г.

Тираж составит до 10 000 штук.

Также известно, что диаметр монеты составит 38,6 мм. А войдет она в серию "Духовные сокровища Украины".

В Украине отменят 50 копеек

В то же время, в Национальном банке хотят прекратить выпускать 50 копеек. Ожидается, что следующий тираж монет этого номинала отчеканят под названием "шаги". Однако для этого народные депутаты должны поддержать идею о переименовании украинской разменной монеты.

"50 копеек мы должны будем еще некоторое время дочеканивать. Их в обращении примерно на уровне полутора миллиардов. И мы хотим, чтобы следующий тираж, который мы должны будем отчеканить, уже был отчеканен не копейками, а шагами", – рассказал глава НБУ Андрей Пышный.

При этом он подчеркнул: дизайн 50 шагов в настоящее время не готов. Однако, заверяется, сразу после переименования украинских монет работа над их внешним видом начнется.

Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк запустил сбор монет разных номиналов – как копеек, так и гривен. Длиться он будет с 15 сентября по 28 ноября – в рамках проведения благотворительной акции для помощи животным, пострадавшим от войны.

