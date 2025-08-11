В Украине отменят 50 копеек: что "введут" вместо них

В Национальном банке хотят прекратить выпускать 50 копеек. Ожидается, что следующий тираж монет этого номинала отчеканят под названием "шаги". Однако для этого народные депутаты должны поддержать идею о переименовании украинской разменной монеты.

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный. Он отметил: 50 копеек мы некоторое время еще будут дочеканивать.

"Их в обращении примерно на уровне полутора миллиардов. И мы хотим, чтобы следующий тираж, который мы должны будем отчеканить, уже был отчеканен не копейками, а шагами", – говорится в сообщении.

При этом он подчеркнул: дизайн 50 шагов в настоящее время не готов. Однако, заверяется, сразу после переименования украинских монет работа над их внешним видом начнется.

"Уже сегодня творческое сообщество так отозвалось на нашу инициативу, мы уже имеем несколько эскизов. Мы подойдем к этому очень ответственно и сделаем просто фантастические 50 шагов", – рассказал глава НБУ.

У украинцев намерены "отобрать" 10 копеек

В то же время, в Украине могут исчезнуть монеты 10 копеек. Дело в том, что в Национальном банке рассматривают возможность прекращения их выпуска.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: в настоящее время в обращении находится 4,1 млрд монет 10 копеек.

"Решение о постепенном изъятии монет номиналом 10 копеек позволит сократить расходы государства и участников наличного обращения на изготовление. А также обработку, транспортировку, хранение и обращение таких монет", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: до принятия отдельного решения об их окончательном изъятии эти разменные монеты и дальше будут оставаться в обращении. В частности:

При наличии у покупателя монет номиналом 10 копеек он сможет и дальше ими рассчитываться.

А в случае наличия таких монет у продавца он сможет выдать покупателю остаток этого номинала.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк выводит из обращения 50 и 200 гривен, выпущенные в 2003-2007 годах. Причина – намерение повысить качество наличности в обращении.

