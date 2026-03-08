Нацбанк выводит из обращения гривни: какие купюры будут подлежать ускоренному изъятию

Нацбанк намерен усилить контроль за качеством находящихся в обращении наличных банкнот гривни. Для этого в регуляторе разработали новые правила проверки состояния купюр, которые, в частности, предполагают ускорение изъятия изношенных денег из обращения.

Видео дня

Об этом сообщили в самом НБУ. Там надеются, что это будет способствовать:

улучшению контроля качества банкнот;

оперативному реагированию на износа купюр.

"Планируется усилить контроль за качеством наличных денег... С этой целью регулятор планирует урегулировать вопросы сроков и периодичности проведения контроля качества находящихся в обращении банкнот гривны с участием уполномоченных банков", – говорится в сообщении.

В целом же, подчеркивается, в Нацбанке намерены не допустить чрезмерного роста количества изношенных банкнот одного номинала в обращении. Для этого там собираются создать "надлежащие условия для постоянного мониторинга и контроля качества наличности". Т.е., предполагается, что процесс изъятия изношенных гривен будет ускорен.

Впрочем, заявленные решение НБУ не намерен принимать единолично. Все предложенные нормы изложены в проекте соответствующего постановления, которое вынес на общественное обсуждение. Ознакомиться с ним можно по ссылке. Замечания и предложения к проекту принимаются до 12 марта.

Бумажные гривни прекратили считаться деньгами

Тем временем, гривневые банкноты сразу ряда номиналов со 2 марта перестали быть платежными средствами. Это значит, что их нельзя использовать при наличных расчетах, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут их принимать.

Речь идет о купюрах 2003-2007 годов выпуска сразу ряда номиналов. В частности:

1 грн;

2 грн;

5 грн;

10 грн.

Впрочем, замена таким купюрам уже готова. Это монеты соответствующих номиналов, которые находятся в обороте уже несколько лет.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк ввел в оборот модифицированные банкноты номиналом 200 гривен. От "старых" купюр их отличает наличие в правой верхней части патриотического лозунга: "Слава Украине! Героям слава!".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!