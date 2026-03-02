Нацбанк ввел в оборот "новые" купюры: что украинцам делать со старыми гривнями

Нацбанк ввел в оборот модифицированные банкноты номиналом 200 гривен. От "старых" купюр их отличает наличие в правой верхней части патриотического лозунга: "Слава Украине! Героям слава!". Впрочем, специально обменивать деньги украинцам не надо: замена старых денег на новые будет происходить естественным путем.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:

все остальные элементы дизайна и защиты этих банкнот соответствуют купюрам 200 грн образца 2019 года;

в обороте новые банкноты появились с 25 февраля.

"Национальный банк с 25 февраля 2026 года приступит к выдаче этих модифицированных банкнот банкам Украины. А также инкассаторским компаниям и компаниям по обработке наличных денег для дальнейшего обеспечения ими денежного обращения", – говорится в сообщении.

Специально менять деньги не нужно

В то же время, подчеркнули в НБУ, украинцам не нужно специально обменивать банкноты старого образца на новые. Дело в том, что модифицированные банкноты гривни будут обращаться вместе с банкнотами номиналом 200 грн предыдущих лет.

При этом подчеркивается: новые купюры являются законным платежным средством. А потому обязательны к приему всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений по всей территории Украины.

Что будет с монетами 1 и 2 грн

Вместе с тем, Нацбанк в ближайшее время не будет менять дизайн монет 1 и 2 грн. Впрочем, в будущем это все же может произойти – ведь до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен, однако ныне он поставлен на паузу.

"К нам обращались и организации, и ассоциации людей с инвалидностью...Но, к сожалению, полномасштабная война поставила эту работу на паузу", – рассказал ранее заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Он подчеркнул: в будущем регулятор намерен вернуться к изменению дизайна монет. Однако, по его словам, это произойдет только после "стабилизации ситуации в стране".

Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен. Однако лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. Так в регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении.

