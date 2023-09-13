Банки переписали ставки по кредитам: украинцы все чаще берут займы

В Украине оживает кредитование и населения, и бизнеса, а ставки по кредитам падают. За август количество выданных предпринимателям кредитов увеличилось на 0,7%, а населению – на 2,9%. Речь идет о 3,5 млрд и 4,6 млрд грн соответственно.

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Об этом рассказал глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, ссылаясь на оперативные данные НБУ. "Тренд по оживлению кредитования продолжается. Это является важным признаком восстановления потребительского и инвестиционного спроса и в целом экономической деятельности", – отметил нардеп.

Уменьшение ставок кредитования последовало за снижением учетной ставки НБУ, добавил он. Так, средняя ставка по кредитам в гривне снизилась:

юридическим лицам (без овердрафта) – с 20,4% в мае до 19,1% в август;

по кредитам населения – с 36% до 34,7%.

Основным каналом выдачи новых корпоративных кредитов остается госпрограмма "5-7-9", отметил Гетманцев. По этой программе с начала полномасштабной войны выданы кредиты бизнесу на 141,9 млрд грн.

А важным стимулом для увеличения кредитования населения является государственная программа єОселя (ипотека под 7%). После ее расширения в августе было выдано наибольшее количество кредитов за месяц – 612 на 876 млн грн. Всего с начала действия программы в октябре-2022 ипотеку оформило 3 068 семей, а сумма выданных кредитов достигла 4,3 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы ежемесячно оформляют 650 тыс. микрокредитов, деньги у микрофинансовых организаций (МФО) в долг взяли более трех миллионов человек. Такие компании заявляют, что дают долг под 0,01%, хотя реальная годовая ставка достигает более миллиона процентов годовых.

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