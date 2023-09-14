НБУ готовит важные изменения? Какой курс доллара выставили в банках в преддверии решения Нацбанка

Для валютного рынка 14 сентября может стать во многом определяющим – сегодня состоится заседание монетарного комитета Нацбанка, на котором могут принять решение о снижении учетной ставки и отмене фиксированного курса доллара. В преддверии этого же наличный доллар в банках подорожал – утром 14 сентября он стоит в среднем 37,7/38,3 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. превышает курс предыдущего дня (и в покупке, и в продаже).

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Среди крупных учреждений самую высокую стоимость валюты в покупке выставил Креди Агриколь Банк – 38 грн. За ним идут:

ПУМБ – 37,75 грн;

Сенс Банк, Ощадбанк – 37,7 грн;

Укрэксимбанк – 37,65 грн;

Укрсиббанк – 37,6 грн.

Самый низкий курс выставил OTP Bank – 36,9 грн. В остальных банках курс колебается между 37,1 грн и 37,4 грн.

Продает американскую валюту дороже всего Креди Агриколь Банк – 38,8 грн. А кроме того:

Ощадбанк – 38,6 грн;

ПУМБ – 38,5 грн;

Укрєксимбанк – 38,45 грн;

Укрсиббанк – 38,4 грн.

Дешевле всего – OTP Bank и ПриватБанк, по 38 грн. Остальные выставили курс на уровне 38,2-38,3 грн.

При этом следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Также некоторые крупные банки устанавливают и карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

В обменниках тоже подорожание

Подорожал доллар и в обменниках. Здесь курс валюты выставили на уровне 38,1-38,24 грн (покупка/продажа). Что:

на 8 коп. дороже в покупке, чем днем ранее;

на 9 коп. – в продаже.

Стабильный курс НБУ

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Каких изменений ожидают от Нацбанка

Как рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, на заседании монетарного комитета НБУ 14 сентября ожидается, в частности, снижение Нацбанком учетной ставки на 1-2 процентных пункта. Что, по его словам, "побудит снижение ставок по депозитным сертификатам и облигациям внутренних государственных займов (ОВГЗ)".

"Кроме того, рынок будет ожидать возвращения плавающего курса", – подчеркнул банкир.

На что влияет учетная ставка

Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от него долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. От учетной ставки зависит стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам.

Т.е. чем она ниже, тем дешевле банки предлагают собственные кредиты. И тем больше заемщиков оформляют ссуды.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время, по словам нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, курс в 41,4 грн/доллар на 2024 год, озвученный министром финансов Сергей Марченко, является прогнозом, а не констатацией факта. Более того, в экспертной среде уверены, что сейчас каких-либо предпосылок для повышения курса доллара в Украине до 41 грн. и выше нет.

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