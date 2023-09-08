В Украине зафиксировали дефляцию: как изменились цены по итогам лета

В Украине по итогам августа зафиксировали дефляцию – в последний месяц лета потребительские цены снизились на 1,1%. В первую очередь подешевели сезонные овощи. А годовая инфляция впервые за последние годы составила менее 10% – 8,6% в августе-2023 к августу-2022.

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Об этом свидетельствуют данные Госстата. С начала 2023 года (январь-август) инфляция в стране составила 2,5%.

Цены на продукты – что подешевело, а что стало дороже

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в августе в целом снизились на 3,7%. Больше всего подешевели овощи – на 37,6%, что является традиционным для конца лета.

На 0,1-4,2% упали цены на фрукты, продукты переработки зерновых, масло, подсолнечное масло, сыры, яйца. В то же время на 0,5-2% подорожали:

сахар;

сало;

мясо и мясопродукты;

хлеб;

кисломолочная продукция;

безалкогольные напитки.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%. При этом сигареты и другой табак подорожали на 1,8%.

Как сообщалось, летом НБУ улучшил прогноз инфляции на 2023 год с 14,8 до 10,6%. В 2022 году инфляция в Украине выросла до 26,6% с 10% в 2021 году, базовая инфляция – до 22,6% с 7,9%.

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