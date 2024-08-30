Нацбанк будет ограничивать колебания курса: как это повлияет на цены в Украине

В Национальном банке (НБУ) уверяют, что были готовы к ускорению инфляции, которое наблюдается в последнее время. Более того, там прогнозируют, что это ускорение увеличится – и к концу 2024 года уровень инфляции составит 8,5%. Впрочем, уверяют в регуляторе, чтобы удерживать ситуацию под контролем, там готовы принимать определенные меры. В частности, ограничивать колебания курса – для обеспечения курсовой устойчивости.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили, что также намерены обеспечивать такой уровень ставок по гривневым депозитам, который будет "защищать сбережения населения от инфляционного обесценивания".

"Это будет поддерживать доверие к гривне и ограничить давление на валютном рынке. Последовательные действия НБУ позволят замедлить инфляцию уже в следующем году. Помочь в этом и замедление инфляции в странах, с которыми Украина ведет торговлю", – говорится в сообщении.

Почему в Украине растут цены

Само же ускорение инфляции, отметили в Нацбанке, связано с рядом факторов. В частности:

увеличением издержек бизнеса на электроэнергию и оплату труда;

частично – "определенным ослаблением курса гривни".

"По прогнозу НБУ, в последующие месяцы инфляция умеренно ускорится и к концу года составит 8,5%. Важно, что граждане, согласно опросам, также ожидают умеренного роста цен" – рассказали в регуляторе.

Впрочем, отметили там, уже летом-2025 инфляция начнет замедляться – и к концу года снизится до 6,6%. А в 2026 году она снизится еще больше – до 5%.

Как в Украине выросли цены

В целом же, отметим, с июля-2023 по июль-2024 цены на еду в Украине увеличились на 0,9%, однако, к примеру конкретно на масло – сразу на 16,1%. Впрочем, некоторые позиции наоборот, подешевели – к примеру, яйца, стоимость которых снизилась на 25,6%.

Согласно данным Госстата, кроме масла, цены также выросли на:

хлеб – на 10,1%;

молоко – на 8,3 %;

сыр и мягкий сыр – на 7,8%;

рыбу и продукты из рыбы – на 5,9%;

хлеб и хлебопродукты – на 3%;

макаронные изделия – на 1,8%.

Снизились же же цены больше всего на яйца – они подешевели на 25,6%. А кроме того:

овощи – на 19,3%;

масло подсолнечное – на 7,6%;

сахар – на 1,9%;

мясо и мясопродукты – на 0,7%.

Также подорожала коммуналка. За год – с июля 2023-го по июль 2024-го – тарифы увеличились в целом на 18,6%. Так:

электроэнергия подорожала сразу на 63,6%,

тариф на услуги по управлению многоквартирными домами вырос на 9%;

содержание и ремонт жилья – на 4%;

уборка мусора – на 3,1%.

В то же время тарифы сразу на ряд позиций остались на прежнем уровне. Это:

водоснабжение;

канализация;

природный газ;

горячая вода, отопление.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы с 1 сентября будут платить за электроэнергию по прежнему тарифу – 4,32 грн за каждый киловатт-час. При этом действующая цена не будет меняться еще длительное время.

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