В Украине значительно изменили тарифы на коммуналку: за какую услугу нужно платить намного больше
Стоимость коммунальных услуг в Украине существенно выросла. За год – с мая 2023-го по май 2024-го – тарифы увеличились в целом на 18,6%. Впрочем, не все. Так, электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а цена ряда других услуг осталась на прежнем уровне.
Об этом сообщили в Госстате. По его данным, рост стоимости других подорожавших услуг не превысил 10%.
Так, тариф на услуги по управлению многоквартирными домами вырос на 9%. А кроме того:
- содержание и ремонт жилья – на 4%;
- уборка мусора – на 3,1%.
В то же время тарифы сразу на ряд позиций остались на прежнем уровне. Это:
- водоснабжение;
- канализация;
- природный газ;
- горячая вода, отопление.
Украинцам отказывают в субсидиях
В то же время, из-за ошибок в заявлении или неполного пакета документов украинцам могут отказать в предоставлении жилищной субсидии. Однако, если ошибки исправить, получить ее все равно будет можно. Как объяснили на Правительственном портале:
- Если в заявлении или декларации есть ошибки, Пенсионный фонд сообщит об этом. Исправить неточности можно будет в течение 30 дней.
- Если поданы не все документы, субсидия может быть назначена только после того, как в течение 30 дней с момента подачи заявления и после проверки ПФУ будет предоставлено все необходимое.
Подать же заявление на назначение субсидии можно по почте или лично в одном из сервисных центров Пенсионного фонда Украины (ПФУ). А также:
- через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (выбрать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу") или мобильное приложение ПФУ;
- через портал Дія (введя в поиске "Заявление на субсидию");
- в центрах предоставления административных услуг
- через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины или военной администрации.
При этом подчеркивается: для заполнения заявления в электронной форме нужно иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, бывший руководитель Оператора ГТС Украины Сергей Макогон сообщил, что в случае остановки транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему с 2025 года стоимость ресурса для потребителей вырастет. Ожидается, что удорожание составит всего 3%.
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