В Украине значительно изменили тарифы на коммуналку: за какую услугу нужно платить намного больше

Стоимость коммунальных услуг в Украине существенно выросла. За год – с мая 2023-го по май 2024-го – тарифы увеличились в целом на 18,6%. Впрочем, не все. Так, электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а цена ряда других услуг осталась на прежнем уровне.

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Об этом сообщили в Госстате. По его данным, рост стоимости других подорожавших услуг не превысил 10%.

Так, тариф на услуги по управлению многоквартирными домами вырос на 9%. А кроме того:

содержание и ремонт жилья – на 4%;

уборка мусора – на 3,1%.

В то же время тарифы сразу на ряд позиций остались на прежнем уровне. Это:

водоснабжение;

канализация;

природный газ;

горячая вода, отопление.

Украинцам отказывают в субсидиях

В то же время, из-за ошибок в заявлении или неполного пакета документов украинцам могут отказать в предоставлении жилищной субсидии. Однако, если ошибки исправить, получить ее все равно будет можно. Как объяснили на Правительственном портале:

Если в заявлении или декларации есть ошибки, Пенсионный фонд сообщит об этом. Исправить неточности можно будет в течение 30 дней.

Если поданы не все документы, субсидия может быть назначена только после того, как в течение 30 дней с момента подачи заявления и после проверки ПФУ будет предоставлено все необходимое.

Подать же заявление на назначение субсидии можно по почте или лично в одном из сервисных центров Пенсионного фонда Украины (ПФУ). А также:

через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (выбрать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу") или мобильное приложение ПФУ;

через портал Дія (введя в поиске "Заявление на субсидию");

в центрах предоставления административных услуг

через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины или военной администрации.

При этом подчеркивается: для заполнения заявления в электронной форме нужно иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, бывший руководитель Оператора ГТС Украины Сергей Макогон сообщил, что в случае остановки транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему с 2025 года стоимость ресурса для потребителей вырастет. Ожидается, что удорожание составит всего 3%.

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