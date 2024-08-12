В Украине переписали цены на еду: на какой продукт больше всего

В Украине подорожали продукты питания. В целом, с июля-2023 по июль-2024 цены увеличились на 0,9%, однако, к примеру конкретно на масло – сразу на 16,1%. Впрочем, некоторые позиции наоборот, подешевели – к примеру, яйца, стоимость которых снизилась на 25,6%.

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Об этом сообщает Госстат. Согласно его данным, кроме масла, цены также выросли на:

хлеб – на 10,1%;

молоко – на 8,3 %;

сыр и мягкий сыр – на 7,8%;

рыбу и продукты из рыбы – на 5,9%;

хлеб и хлебопродукты – на 3%;

макаронные изделия – на 1,8%.

Что подешевело

Снизились же же цены больше всего на яйца – они подешевели на 25,6%. А кроме того:

овощи – на 19,3%;

масло подсолнечное – на 7,6%;

сахар – на 1,9%;

мясо и мясопродукты – на 0,7%.

В Украине стремительно переписали цены на малину

В то же время, в Украине резко снизились закупочные цены на малину со стороны заморозчиков. На прошлой неделе (5-11 августа) максимальная цена продукта составляет около 40 грн/кг, тогда как неделей ранее было 50-60 грн/кг. При этом на рынке сохраняется тенденция падения цен. Соответственно, в скором времени, можно ожидать снижения цен на продукт и в супермаркетах.

Как объяснили аналитики EastFruit, снижение цен происходит на фоне роста предложения малины. Урожай которой в этом году начали убирать значительно раньше обычного.

"Производители недовольны этой ситуацией. Некоторые из них предлагают бойкотировать перекупщиков и продавать малину напрямую на предприятия. Также звучат призывы заблокировать все подъезды к предприятиям по заморозке, чтобы перекупщики не могли поставлять малину, и самим напрямую договариваться о цене с заморозчиками. Однако пока что далее призывов в соцсетях возмущение не идёт и никаких реальных акций протеста фермеры не организовывают", – говорится в сообщении.

Впрочем, считают аналитики, сложившаяся ситуация – временная. И цены на малину для заморозки на внутреннем рынке Украины довольно быстро стабилизируются. Хотя "некоторое дополнительное снижение всё ещё возможно".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине дорожает картофель. Среди причин – ограниченное предложение продукции. Соответственно, в скором времени она может подорожать и в супермаркетах.

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