Нардепы провалили масштабное повышение налогов в Украине: риск недофинансирования армии вырос

Депутаты Верховной Рады на заседании 3 сентября не смогли принять в первом чтении законопроект о масштабном повышении налогов – не хватило двух голосов. Документ отправили на повторное первое чтение, что означает продление процедуры рассмотрения. Следовательно, введение новых налоговых ставок задерживается, а риск недофинансирования армии повысился.

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Об результатах голосования сообщил первый замглавы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). За законопроект № 11416-д проголосовали только 224 народных депутата, тогда как для принятия решение необходимо минимум 226 голосов. По фракциям голоса разделились так:

"Слуга народа" – за 170 депутатов;

"Европейская солидарность" – 0;

"Батьківщина" – 0;

"Платформа за жизнь и мир" – 18;

"Голос" – 0;

"Довіра" – 17;

"Відновлення України" – 14;

"За майбутнє" – 2;

внефракционные – 3.

"На законопроект № 11416 о введении военного сбора на финансирование армии в первом чтении не хватило 2 голосов. Вероятность недофинансирования армии возросла кратно", – прокомментировал глава профильного комитета Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

Железняк напомнил, что законопроект в последней версии преследовал цель привлечения в государственный бюджет в 2024 году лишь 30 млрд грн из 125 млрд грн, о необходимости которых заявляло Министерство финансов. В 2025 году повышение налогов, согласно текущей версии документа, должно было принести 127 млрд вместо 300 млрд грн.

Нардеп подчеркнул, что сам не голосовал за данную версию документа. Железняк считает, что сначала Верховная Рада должна принять реформу таможни для предотвращения коррупции, а уже потом повышать налоги.

Повышение налогов: что предлагали изменить

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 29 августа рекомендовал Верховной Раде принять за основу доработанный вариант законопроекта о повышении налогов. Документ предусматривал, в частности:

повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5% ;

; установление военного сбора в размере 1% от дохода для плательщиков единого налога ІІІ группы;

установление военного сбора для физлиц-предпринимателей ("ФОП") – плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% минимальной зарплаты ;

– плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне ; установление ставки налога на прибыль предприятий для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%;

усовершенствование предложенной модели определения размера авансовых взносов в целях налогообложения прибыли предприятий, осуществляющих розничную торговлю топливом;

ежемесячное представление отчетности о суммах дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков-физических лиц, и суммы удержанного из них налога, а также суммы начисленного единого взноса.

Как отмечал тогда Железняк, на обсуждении "была тяжелая дискуссия" по изъятию из документа норм о налоге на прибыль для банков на уровне 50%. "Депутаты выступили за. Против выступили НБУ, Минфин и, говорят, категорически против МВФ. Говорят, что придется докапитализировать банки и невозможно будет привлечь 385 млрд грн на рынке до конца года. Договорились вернуться к этому во втором чтении", – рассказывал нардеп.

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