В Украине готовятся повышать военный сбор: в комитете Верховной Рады поддержали увеличение налогов

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу доработанный законопроект N11416-д о повышении налогов. Т.е., в 1-м чтении.

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Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил, что в документе предусматривается, в частности:

повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%;

установление военного сбора в размере 1% от дохода для плательщиков единого налога ІІІ группы;

установление военного сбора для физлиц-предпринимателей ("ФОП") – плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% минимальной зарплаты.

установление ставки налога на прибыль предприятий для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%;

усовершенствование предложенной модели определения размера авансовых взносов в целях налогообложения прибыли предприятий, осуществляющих розничную торговлю топливом;

ежемесячное представление отчетности о суммах дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков-физических лиц, и суммы удержанного из них налога, а также суммы начисленного единого взноса.

Также определено, что установленные особенности налогообложения военным сбором будут действовать до 31 декабря года, в котором будет прекращено военное положение.

"Кроме того, предусматривается разработка отдельного законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о зачислении поступлений от военного сбора в спецфонд Госбюджета с целью их целевого направления на нужды безопасности и обороны", – рассказал нардеп.

В свою очередь, нардеп Ярослав Железняк ("Голос") отметил: предполагается, что принятие законопроекта принесет в бюджет в этом году всего 30 млрд грн из 125 млрд грн, которіе запрашивало Министерство финансов. А в 2025-м – только 127 из 340 млрд грн.

Нехватка же, по его словам, может быть компенсирована за счет средств из других источников. В частности:

пересмотра расходов и их сокращения;

дополнительной экономии от реструктуризации

привлечения "385 млрд грн (220 млрд чистыми) на внутреннем рынке до конца года".

Кроме того, отметил он, на обсуждении "была тяжелая дискуссия" по изъятию из документа норм о налоге на прибыль для банков на уровне 50%. "Депутаты выступили за. Против выступили НБУ, Минфин и, говорят, категорически против МВФ. Говорят, что придется докапитализировать банки и невозможно будет привлечь 385 млрд грн на рынке до конца года. Договорились вернуться к этому в другом чтении", – рассказал нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, также в комитете поддержали принятие в 1 чтении правительственного законопроекта о "Национальном кешбэке". Он предусматривает возвращение украинцам денег за покупку отечественных товаров.

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