В Украине готовятся повышать военный сбор: в комитете Верховной Рады поддержали увеличение налогов
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу доработанный законопроект N11416-д о повышении налогов. Т.е., в 1-м чтении.
Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил, что в документе предусматривается, в частности:
- повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%;
- установление военного сбора в размере 1% от дохода для плательщиков единого налога ІІІ группы;
- установление военного сбора для физлиц-предпринимателей ("ФОП") – плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% минимальной зарплаты.
- установление ставки налога на прибыль предприятий для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%;
- усовершенствование предложенной модели определения размера авансовых взносов в целях налогообложения прибыли предприятий, осуществляющих розничную торговлю топливом;
- ежемесячное представление отчетности о суммах дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков-физических лиц, и суммы удержанного из них налога, а также суммы начисленного единого взноса.
Также определено, что установленные особенности налогообложения военным сбором будут действовать до 31 декабря года, в котором будет прекращено военное положение.
"Кроме того, предусматривается разработка отдельного законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о зачислении поступлений от военного сбора в спецфонд Госбюджета с целью их целевого направления на нужды безопасности и обороны", – рассказал нардеп.
В свою очередь, нардеп Ярослав Железняк ("Голос") отметил: предполагается, что принятие законопроекта принесет в бюджет в этом году всего 30 млрд грн из 125 млрд грн, которіе запрашивало Министерство финансов. А в 2025-м – только 127 из 340 млрд грн.
Нехватка же, по его словам, может быть компенсирована за счет средств из других источников. В частности:
- пересмотра расходов и их сокращения;
- дополнительной экономии от реструктуризации
- привлечения "385 млрд грн (220 млрд чистыми) на внутреннем рынке до конца года".
Кроме того, отметил он, на обсуждении "была тяжелая дискуссия" по изъятию из документа норм о налоге на прибыль для банков на уровне 50%. "Депутаты выступили за. Против выступили НБУ, Минфин и, говорят, категорически против МВФ. Говорят, что придется докапитализировать банки и невозможно будет привлечь 385 млрд грн на рынке до конца года. Договорились вернуться к этому в другом чтении", – рассказал нардеп.
Как сообщал OBOZ.UA, также в комитете поддержали принятие в 1 чтении правительственного законопроекта о "Национальном кешбэке". Он предусматривает возвращение украинцам денег за покупку отечественных товаров.
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