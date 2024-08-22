Налоги должны платить все, пора забыть о зарплатах в конвертах: известный бизнесмен объяснил, почему нельзя повышать ставки без детенизации

Весь украинский бизнес в условиях полномасштабной войны должен отказаться от схем уклонения от уплаты налогов, зарплат в конвертах и работы в тени. И если правительство, прежде чем повышать налоги, не обеспечит значительную детенизацию и соблюдение единых правил всеми представителями бизнеса, от повышения налогов пострадает белый бизнес.

Видео дня

Об этом на своей странице в Facebook написал Игорь Гуменный, владелец UBC Group, член совета директоров Союза украинских предпринимателей. По его оценкам, сейчас налоги платит только 50% экономики, остальное – находится в тени. Если же без детенизации повысить налоги, это заставит еще больше платить только белый бизнес.

"Это будет путь дискриминации добросовестных налогоплательщиков. Если есть потребность в новых налогах, то каждый в стране должен солидарно заплатить свою долю. Налогооблагать нужно потребление. Нужно обложить не зарплату в белом бизнесе, не поднимать НДС, а поднять минимальную заработную плату до реального уровня .Ввести налоги на потребление, а не поднимать НДС, который снова ляжет только на белый бизнес и даст дополнительные конкурентные преимущества "серо-черному" бизнесу", – заявил Гуменный.

Гуменный предлагает:

Секвестр бюджета перераспределить в пользу армии действующий бюджет. "Воюющая страна сохранила структуру управления, расходы мирного времени и соответственно всю структуру чиновников с бюджетниками. "Пример расходов: "Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины" за время вторжения закупил десяток легковых автомобилей на 13,4 млн грн. В том числе два Hyundai Staria по 2,6 млн. грн. за штуку, одну Toyota Camry за 1,5 млн. грн. и шесть Skoda Octavia A8 Ambition по 1,1 млн грн за штуку", – написал Гуменный.

Провести аудит и контролировать расходы в армии. "Бюджет расходов должен быть прозрачным, а не черной дырой, источником коррумпированных доходов", – объяснил предприниматель.

Консолидировать бюджеты всех уровней. "На период военного положения передать право распоряжения местными бюджетами – Минфина (вариант местным органам военной администрации). Местным органам власти оставить только средства в поддержку критической инфраструктуры", – предлагает предприниматель.

Остановить контрабанду на таможне. "Это даже не о реформе, обычных административных решениях, кризисном управлении", – пояснил он.

Закрыть дыры с акцизами на сигареты и алкоголь. "Сколько можно смотреть на сигаретный эпос в сети с акцизами? Физическое сопротивление вооруженным силовикам, полиции Такое возможно только при поддержке представителей каких-либо ветвей власти", - уверен предприниматель.

Тотальная дерегуляция и детенизация. "Украинский бизнес должен солидарно выйти из тени. В стране война. Нужно радикально заставить 50% "серо-черной" экономики платить налоги. В Украине есть компании с оборотом от миллиарда гривен, которые структурируются через ФЛП. Бизнес должен забыть о зарплатах в конвертах, обнал, черную, безналоговую торговлю. Война. Налоги должны платить все", – предлагает Гуменный.

"Пример: 25% табачных изделий в тени. Контрольные закупки айфонов в Киеве в десяти торговых точках разных сеток. Все структурировано через ФОПы, все телефоны завезены "в черную", без уплаты налогов. Это все происходит в центре Киева. Где наши уважаемые силовики, таможенники, налоговики? – возмущается бизнесмен.

Только реализовав предыдущие пункты, и если потребуются новые ресурсы на армию, нужно вводить новые налоги, уверен Гуменный.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине могут отказаться от введения военного сбора и вместо этого повысить ставку НДС (налог на добавленную стоимость) до 23-24%. Ожидается, что эти изменения принесут дополнительные 125 миллиардов гривен в бюджет до конца 2024 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!