Зарплаты военных – под угрозой: почему налоги придется повышать и на какой процент

Основные налоговые ставки в Украине должны вырасти уже в ближайшие недели. Речь идет о НДС и военном сборе. Без этого решения, как рассказывают собеседники в правительстве, уже в августе может не быть из чего выплачивать зарплаты военным.

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Увеличивать налоги для финансирования обороны страны придется в любом случае. Действующий бюджет разработан с учетом, что уже в 2024 году военные действия значительно замедлятся. Однако этот сценарий реализовать не удалось.

О том, как и зачем могут пересмотреть налоги и к чему это приведет, читайте в OBOZ.UA.

Сколько денег и почему не хватает

Средств на оборону, предусмотренных в госбюджете на этот год, не хватит. Бюджет разрабатывался с учетом прогноза, что война значительно замедлится со второй половины этого года. Военные действия активизируются. Кроме того, США месяцами тянули с выделением помощи. В результате Министерству финансов пришлось перераспределить бюджет, чтобы частично компенсировать отсутствие помощи и потратить гораздо больше, чем планировалось.

Так что если война до конца года не закончится, нужно еще около 400 млрд грн в этом году, подсчитали в правительстве. Если не найти средства, то уже в августе могут возникнуть проблемы с финансированием зарплат военных.

Только за 4 месяца 2024 года прямые расходы на оборону составили 577,2 млрд грн, что составляет 43,4% от плана на год. При равномерном расходовании и учете полной потребности норматив на 4 месяца должен быть 33,3%. Ситуация с бюджетом критическая.

"Если вы возьмете государственный бюджет, посмотрите на расходы тех органов, которые принадлежат сфере безопасности и обороны, сравните с тем, какие ресурсы бросает на войну наш враг, то поймете масштаб проблемы. Но ничего не буду говорить, пока мы не получим предложения от Кабинета министров", – комментирует OBOZ.UA глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

В прошлом году расходы госбюджета на оборону составили 2098 млрд грн. Уточненный план на текущий год – 1330 млрд грн. Разницу компенсируют частично за счет военной помощи. Однако все расходы на государственные военные программы и зарплаты ВСУ финансируются исключительно за счет государственного бюджета. На это не будет хватать около 400 млрд грн в этом году.

Какие варианты решения проблемы

"Решение о $50 млрд от G7 спасает нашу ситуацию в 2025-м, но очень маловероятно сможет повлиять на проблемы с бюджетом (особенно, что касается воинской части) в этом году", – отметил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Есть разные варианты решения проблемы. Детенизация необходимого эффекта не принесла (хотя поступления в бюджет и увеличились в первую очередь за счет табачной сферы). Возможный секвестр бюджета тоже не поможет. Однако сейчас 40% бюджета тратят на оборону, а остальные в основном на правоохранительные органы, социалку, образование, медицину.

Фактически есть несколько вариантов: либо эмиссия, что приведет к резкому росту инфляции, либо повышение налогов. Второй вариант, по информации OBOZ.UA, уже подготовили в Минфине. Несколько недель назад премьер-министр Денис Шмыгаль заявил: "Мы не обсуждали в правительстве вопросы повышения налогов". Возможно, премьер имел в виду само обсуждение на уровне всего правительства, а не Министерства финансов. Однако большинство СМИ поняли его заявление как опровержение планов повысить налоги.

"Мы сами были, мягко говоря, удивлены. У него спрашивали, почему он так сказал. Он затруднился ответить. Два месяца готовим людей к решению и здесь такое заявляет", – рассказывает высокопоставленный собеседник OBOZ.UA.

На самом деле Министерство финансов уже разработало конкретное предложение. OBOZ.UA писал о нем еще 11 мая. НДС должны повысить на 1-2%, а военный сбор – на 3,5%. 23 мая эту информацию подтвердили и собеседники издания Forbes. Представители "Слуги народа", министр финансов Сергей Марченко, приближенные к правительству эксперты – все говорили о том, что повышать налоги придется. А министр Марченко в интервью еще несколько недель назад отказывался давать четкий ответ относительно повышения налогов (мол, сначала надо посчитать).

По информации OBOZ.UA, расчеты велись прежде всего по НДС. И когда Шмыгаль заявил, что решение даже не обсуждалось, это вызвало удивление, прежде всего у его коллег.

"Мы должны подать законопроект после 28-29 июня, тогда будет согласование очередного транша МВФ. И после этого в первую неделю июля планировали подавать законопроект. Еще Рада должна успеть принять. А уже в августе может оказаться, что нечем платить зарплаты в армии" , – рассказали собеседники OBOZ.UA.

Как пересмотрят налоги

Чтобы закрыть дыру в 400 млрд грн, необходимо повысить основные налоги. Решение должно заработать уже в этом году, и оно будет касаться абсолютно всех украинцев.

Так, военный сбор должен увеличиться с 1,5 до 5%. Фактически это увеличит налог на доходы физических лиц, поскольку этот сбор был введен в качестве дополнения указанного налога. Такое повышение может принести бюджету около 94 млрд грн.

В правительстве планируют повысить и налог на добавленную стоимость (НДС). Сейчас ставка находится на уровне 20%. "Точное решение, на какую сумму нужно повысить налог, пока не приняли. Или на 2%, или на 3%. Не меньше", – говорит собеседник в правительстве. Это дополнительно до 120 млрд грн.

Увеличение ставки НДС на один процентный пункт приводит к дополнительным поступлениям в бюджет в размере 40 млрд грн. Два указанных налога дадут более 200 млрд грн. Возможны дополнительные поступления и в случае экономического бронирования.

Если его максимально упростить и позволить участвовать ФЛП, результат может составить около 400 млрд грн. Это позволило бы покрыть дефицит бюджета. Однако вместе с тем есть еще одна проблема: напряжение в обществе. Далеко не все поддерживают введение экономического бронирования, политического решения на этот счет пока нет.