В "Укрэнерго" все-таки согласились раскрыть зарплату головы: озвучили сумму и пожаловались на манипуляции

В "Укрэнерго" после повторного запроса издания OBOZ.UA согласились раскрыть размер зарплаты главы правления Владимира Кудрицкого. Его должностной оклад составляет 540 тыс. грн (вместе со всеми надбавками).

При этом в "Укрэнерго" отметили, что после налогообложения "на руки" председатель правления получает 420 тыс. грн. Отметим, на первый запрос в "Укрэнерго" отказались называть оклад Кудрицкого, а вместо этого озвучили зарплаты всего правления.

Кроме того, начальник департамента коммуникаций и международного сотрудничества в своем ответе предоставила ссылку на опубликованный отчет правления, где указана заработная плата всего правления за январь, февраль, март, апрель, май 2024-го.

OBOZ.UA в публикации отметил, что это совокупный доход всех членов правления. А учитывая, что прес-служба "Укрэнерго" отказалась называть отдельный оклад Кудрицкого, примерно сосчитать размер его дохода можно было только разделив общую заработную плату всех членов правления на их количество. Что мы и сделали, опубликовав и среднеарифметические зарплаты и общие суммы.

В "Укрэнерго" же направили письмо с утверждением, что это "сознательная манипуляция". Все манипуляции можно было избежать, если бы прес-служба с первого раза озвучила размер зарплаты Кудрицкого, а не предложила ознакомиться с зарплатами всего правления (в запросе говорилось исключительно о зарплате председателя правления).

Также в "Укрэнерго" заявили, что не предоставляли информацию о размере зарплат за 2024 год. Однако они отправили ссылку на отчеты, где указана информация в том числе за 2024-й. То есть по их версии использование информации, на которую они предоставили ссылку, является манипуляцией.

Кроме того, в "Укрэнерго" заявили, что указывать зарплату за декабрь не указав, что один из членов правления получил разовую выплату перед увольнением, является "нарушением журналистских стандартов". Отметим, OBOZ.UA в своем запросе не просил указывать зарплату правления.

Чтобы у читателя была возможность ознакомиться с полным ответом, публикуем скриншоты всех ответов "Укрэнерго" по запросу издания OBOZ.UA.

Как ранее писал OBOZ.UA, зарплаты судей зависят от уровня суда, а также должности судьи. К примеру, судьи Верховного Суда могут получать в разы больше, чем местные судьи. Также прибавка может быть на должность (например, больше зарабатывают головы). Так председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в среднем зарабатывает около 430 тыс. грн в месяц.

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