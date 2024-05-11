В Украине резко пересчитают основные налоги: сколько придется платить 

В Украине вскоре могут повысить ставки основных налогов. Изменения разработают в Минфине и вскоре передадут на рассмотрение в Верховную Радую

Как рассказали OBOZ.UA собеседники в правительстве, повышение должно компенсировать растующие расходы на оборону страны. Так, поывсят:

НДФЛ и военный сбор. Сейчас украинцы платят 18% налога на доходы (НДФЛ) и 1,5% военного сбора. В сумме налоговая нагрузка составляет 19,5%. При этом, если НДФЛ распределяется между местным и государственным бюджетами, военный сбор напрямую идет в центральную казну и пополняет бюджет на оборону.

"Военный сбор будет повышен до 5%. Предлагается повышать именно военный сбор, чтобы все собранные средства уходили на оборону, а не в местные бюджеты", – рассказывает высокопоставленный собеседник OBOZ.UA в правительстве.

То есть если сейчас украинец с дохода 10 тысяч грн должен заплатить 1 тыс. 950 грн налога, то по новым правилам – 2 тыс. 300 грн. Общее налогообложение доходов (НДФЛ и военный сбор) составит 23%. "Не стоит вопрос, это популярный или непопулярный шаг. Это необходимо делать, чтобы защитить государство", – говорят в правительстве.

НДС. Сейчас украинцы платят налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%. Этот налог платит бизнес, но его стоимость отражается в ценниках на все товары. Решение, на какую сумму нужно повысить налог, пока не было принято. "Или на 2%, или на 3%. Не меньше", – говорит собеседник в правительстве.

Сколько денег не хватает в бюджете на оборону, пока неизвестно. Но, вероятно, речь идет о сумме около 400 млрд грн. Повышение НДС на 2% может увеличить бюджет Украины примерно на 70 млрд грн. Если же НДС вырастет на 3%, то бюджет может получить более 100 млрд грн.

В правительстве учитывают и возможности бизнеса, ситуацию с инфляцией. Увеличение ставки военного сбора, вероятно, может принести в бюджет около 94 млрд грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине зафиксирован новый рекорд по количеству открытых ФЛП – в течение первого квартала 2024 украинцы открыли их почти 74 тысячи. Это на 33,6% больше, чем за соответствующий период в прошлом году.

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