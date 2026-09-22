"Надо с чего-то начинать": Украина заявила о готовности к "зерновому перемирию"

Украина готова рассмотреть возможность заключения "зернового перемирия" с РФ, которое предусматривает взаимный отказ от ударов по аграрной инфраструктуре, портам и гражданским судам в Чёрном море. Впрочем, на данный момент решение зависит от властей в Кремле, позиция которых по этому вопросу остается неизвестной.

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Как сообщает POLITICO, об этом во время мероприятия Brussels Playbook Live заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Всеволод Ченцов. Отвечая на вопрос о целесообразности моратория на атаки против агроэкспорта, украинский чиновник подчеркнул важность поиска точек соприкосновения.

"Сейчас подходящий момент, чтобы сесть, поговорить и найти решение. Почему бы и нет? Нужно с чего-то начинать, и шаг за шагом мы, в конце концов, сможем обсудить что-то более комплексное", – отметил Всеволод Ченцов.

Вице-премьер также подчеркнул, что эскалация в Черноморском бассейне бьет по обеим сторонам конфликта.

"Они пытаются заблокировать наш экспорт зерна в Черном море, но мы делаем то же самое. Поэтому это тот момент, когда Россия может наконец понять, что ситуация может ухудшиться и для нее, а российский народ будет все сильнее ощущать на себе последствия этой войны", – добавил Ченцов.

Обострение ситуации в Чёрном море и угрозы для мирового рынка

Заявление прозвучало на фоне существенного обострения боевых действий в Черном море. В результате активизации взаимных ударов по судам и портовой инфраструктуре июль стал самым кровавым месяцем для гражданских экипажей за всё время полномасштабного вторжения.

По данным Европейской службы внешних связей (EEAS), продолжающиеся атаки РФ в разгар уборочной кампании привели к сокращению украинского экспорта зерна вдвое по сравнению с прошлогодними показателями, что вызвало очередной скачок мировых цен на продовольствие. До полномасштабной войны Украина обеспечивала:

50% мирового экспорта подсолнечного масла;

мирового экспорта подсолнечного масла; 15–20 % ячменя;

ячменя; 15% кукурузы;

кукурузы; 10% пшеницы.

Эксперты предупреждают: если ситуация с экспортными путями не разрешится до октября, в Украине может возникнуть дефицит мощностей для хранения урожая. Более 9 млн тонн зерна окажутся под угрозой порчи, а аграрии потеряют оборотные средства для проведения следующей посевной кампании.

Как сообщал OBOZ.UA, российские удары практически остановили морской экспорт пшеницы из Украины и обвалили внутренние цены на зерно. Ситуация осложняется разгаром уборочной кампании – аграрии уже намололи более 10 млн тонн ранних культур – и засухой, которая снизила судоходность Дуная. Все это создает колоссальные угрозы для главной экспортной отрасли страны.

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