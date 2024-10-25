Мобильная связь, домашний интернет и платное ТВ резко подорожают: что происходит в России

В России ожидается резкое подорожание мобильной связи, домашнего интернета и платного ТВ. Причина – в 2025 году сразу 95% местных компаний, предоставляющих соответствующие услуги, планируют поднять тарифы из-за, среди прочего, связанных с санкциями проблем с оплатой и доставкой оборудования.

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"Почти половина компаний (49%) собирается увеличить тарифы на 10.15%, еще 22% говорят, что рост цен составит 20% и более. В 24% организаций прогнозируют, что тарифы вырастут на 3-10%", – сообщили росСМИ.

Там отмечают: основным фактором, влияющим на бизнес в 2024 году, 66% опрошенных операторов связи назвали нехватку оборудования и увеличение его стоимости. К этому, по словам участников рынка, привели:

"падение рубля";

проблем с его оплатой и доставкой оборудование, увеличивающихся "с каждым новым витком санкций".

Также среди причин будущего подорожания компании назвали на дефицит кадров. А кроме того, государственное регулирование.

"Год назад о дефиците оборудования и кадровом голоде сообщали 42% и 40% телеком-компаний", – говорится в сообщении.

При этом, подчеркивается, операторы рассказали об увеличении издержек. А также отметили сложности с трансграничными платежами и логистикой оборудования.

"С учетом этих факторов индексация архивных тарифов, которые были разработаны и вводились в совершенно других экономических условиях, неизбежна. Всем нужно поддерживать качество сервисов и модернизировать сети под растущий трафик", – говорится в материале.

Российские чиновники, несмотря на запрет, скупают iPhone за государственные деньги

В то же время, чиновники и государственные компании России продолжают массово закупать iPhone, несмотря на официальный запрет. В первые девять месяцев 2024 года госзакупки смартфонов Apple выросли в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

Запрет на использование iPhone был введен летом 2023 года, когда ФСБ совместно с ФСО обнаружили массовое заражение смартфонов Apple шпионскими приложениями, созданными Соединенными Штатами.

Несмотря на это, в течение 2024 года государственные компании и даже правительственные учреждения продолжали закупку гаджетов на значительные суммы. Согласно данным, предоставленным представителем площадки "Тендерплан", за первые девять месяцев 2024 года государственные учреждения потратили на закупку iPhone 6,879 млн рублей (около 3 млн грн по актуальному курсу). Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Многие из этих закупок были оправданы потребностями в специализированном программном обеспечении, которое поддерживается только на устройствах Apple. Например, в некоторых заявках отмечалось, что iPhone 13 закупаются из-за наличия программы Voice Over, позволяющей незрячим и слабовидящим пользователям работать с гаджетом. Это позволило чиновникам продолжать использовать iPhone, несмотря на запрет на использование иностранного программного обеспечения, введенный правительством.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, "Газпром" начал распродажу элитной недвижимости после рекордных убытков, которые стали первыми за 25 лет. Компания пытается покрыть огромный долг, распродавая активы, но утраченный европейский рынок сделал ее позиции на мировом рынке крайне нестабильными.

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