Российские чиновники, несмотря на запрет, скупают iPhone за государственные деньги: как нарастили закупки

Чиновники и государственные компании России продолжают массово закупать iPhone, несмотря на официальный запрет. В первые девять месяцев 2024 года госзакупки смартфонов Apple выросли в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

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Об этом пишут росСМИ. Запрет на использование iPhone был введен летом 2023 года, когда ФСБ совместно с ФСО обнаружили массовое заражение смартфонов Apple шпионскими приложениями, созданными Соединенными Штатами.

Несмотря на это, в течение 2024 г. государственные компании и даже правительственные учреждения продолжали закупку гаджетов на значительные суммы. Согласно данным, предоставленным представителем площадки "Тендерплан", за первые девять месяцев 2024 года государственные учреждения потратили на закупку iPhone 6 879 899 рублей. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда на покупку iPhone было потрачено всего 1642166 рублей.

Крупнейшим покупателем в этом году стала компания с государственным участием ООО "Теплоэнерго" из Петербурга, потратившая на смартфоны Apple более 3 миллионов рублей. Другие примеры включают ООО "Аэроэкспресс", которое приобрело iPhone на 517 тысяч рублей, и Кремлевский дворец, потративший 830 тысяч рублей на американские смартфоны.

Многие из этих закупок были оправданы потребностями в специализированном программном обеспечении, которое поддерживается только на устройствах Apple. Например, в некоторых заявках отмечалось, что iPhone 13 закупаются из-за наличия программы Voice Over, позволяющей незрячим и слабовидящим пользователям работать с гаджетом. Это позволило чиновникам продолжать использовать iPhone, несмотря на запрет на использование иностранного программного обеспечения, введенный правительством.

Решение о запрете iPhone было принято летом 2023 года после того, как ФСБ и ФСО сообщили о заражении нескольких тысяч смартфонов шпионскими вирусами, которые, как считалось, использовались для "слежки" за российскими пользователями. В ответ на это власти России начали массово отказываться от использования iPhone в государственных учреждениях, в частности в Кремле, правительстве, министерствах и крупных государственных компаниях, таких как "Ростех", "РЖД", "КамАЗ" и Росавиация.

Однако, как сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, не все в администрации соблюдают этот запрет. Он отметил, что некоторые сотрудники все еще пользуются iPhone и признался, что сам до сих пор не отказался от этого устройства.

По его словам, "iPhone – прекрасное изобретение", и он выразил сожаление, что Россия пока не смогла создать аналогичную операционную систему. Учитывая значительные объемы закупок, можно утверждать, что игнорирование запрета на iPhone указывает на то, что решение об ограничении их использования не было введено должным образом, или существуют обстоятельства, заставляющие госкомпании находить обходные пути.

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