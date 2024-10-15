Конец империи газа: "Газпром" распродает элитную недвижимость после рекордных убытков

"Газпром" начал распродажу элитной недвижимости после рекордного ущерба, который стал первым за 25 лет. Компания пытается покрыть огромный долг, распродавая активы, но утраченный европейский рынок сделал ее позиции на мировом рынке крайне нестабильными.

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Об этом пишут росСМИ. В октябре 2023 года "Газпром" выставил на продажу несколько объектов элитной недвижимости, в том числе гостиничный комплекс "Дом приемов "Богородское", расположенный на территории Новой Москвы, а также пятизвездочный отель "Марриот Цахкадзор" в Армении.

Эти объекты были жемчужинами в портфолио компании, но теперь их вынуждены продавать за сотни миллионов рублей, чтобы покрыть появившиеся из-за неправильной политики и экономической изоляции финансовые дыры. Гостиничный комплекс "Дом приемов "Богородское" – это четырехэтажное здание площадью почти 13 тысяч квадратных метров, с оздоровительным центром, саунами, фитнес-залом и рестораном.

Цена этого роскошного комплекса – 833,9 миллиона рублей. В то же время гостиница "Марриот Цахкадзор", которая находится на известном горнолыжном курорте в Армении, стоит 1,7 миллиарда рублей. Отель предлагает не только роскошные номера, но и спортивные площадки, спа-центр, бассейн и теннисные корты. Однако цена была снижена, что свидетельствует о том, что спроса на недвижимость нет, как нет доверия к финансовой стабильности "Газпрома".

Рекордный ущерб: почему "Газпром" на грани финансового коллапса

В 2023 году "Газпром" понес убытки на сумму 629 миллиардов рублей, что стало рекордом для компании. Эти убытки стали следствием резкого падения выручки (на 27%) и падения показателя EBITDA вдвое. Газовый бизнес, который десятилетиями являлся основой стабильности компании, теперь стал убыточным на 1,2 триллиона рублей, а общий долг "Газпрома" достиг 6,65 триллиона рублей. Этот долг превысил размер ликвидной части Фонда национального благосостояния России, составляющий около 5 триллионов рублей.

Одной из главных причин финансового коллапса стала потеря европейского рынка, ранее являвшегося основным источником прибыли для "Газпрома". После того, как Кремль решил использовать газ как оружие, отключив поставки в большинство стран Европы, компания фактически потеряла ключевых клиентов, с которыми сотрудничала более полувека. В 2023 году "Газпром" экспортировал всего 69 миллиардов кубометров газа, что является минимальным показателем с 1985 года. Снабжение в Европу сократилось до 28 миллиардов кубометров – это уровень, который не видели с 1970-х годов.

С чем остался "Газпром" после потери Европы

Кремлевская стратегия давления на Европу, предполагавшая отключение поставок газа в ответ на международные санкции и поддержку Украины, обернулась катастрофой для "Газпрома". Вместо достижения уступок Россия потеряла крупнейший рынок, связи с которым выстраивались десятилетиями. Кроме того, газовая добыча в России сократилась до минимума – в 2023 году "Газпром" добыл лишь 404 миллиарда кубометров газа, что является самым низким показателем за всю историю компании.

Такая ситуация заставила компанию искать деньги для выживания, и именно поэтому "Газпром" приступил к распродаже своих элитных активов. В мае 2023 г. компания уже выставляла на продажу недвижимость в Москве и Подмосковье, включая офисные здания и санаторно-курортные комплексы. Но этого оказалось недостаточно, и потому руководство продолжило продавать другие объекты, пытаясь сохранить хотя бы часть финансовой устойчивости.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, санкции и утрата европейского рынка сбыта сделала крупнейшую российскую корпорацию "Газпром" самой убыточной компанией в 2023 году. Это свидетельствует о глубине кризиса, в котором оказалась газодобывающая индустрия РФ.

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