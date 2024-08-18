Минфин Германии прояснил ситуацию с прекращением помощи Украине

Немецкое правительство намерено прекратить предоставление помощи Украине с 2025 года. В Министерстве финансов Германии объяснили, что помощь со стороны Германии в будущем будет частично перенесена на международные программы.

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Речь идет, в частности, о решении стран G7 выделить Украине кредиты на 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов. Об этом сообщает издание "Суспільне Новини".

В министерстве заявили, что Федеральное правительство Германии поддерживает Украину в финансировании и оснащении военной техникой в ​​той мере, в какой не делает этого ни одна другая европейская страна. Для этой цели служит статья "Модернизация" в федеральном бюджете на 2024 год, а также целевые ассигнования на следующие годы.

"Федеральное министерство финансов готово рассмотреть возможность краткосрочного предоставления дополнительных средств к тому времени. Для этого, однако, дополнительные потребности должны быть четко определены и понятны, чтобы соответствовать всем бюджетным правилам и на этой основе можно было обратиться в Бундестаг с просьбой о предоставлении разрешения", – заявили в Минфине ФРГ.

Напомним, немецкие СМИ заявили, что правительство Германии больше не будет оказывать Украине финансовую помощь. Также новые суммы не будут выделяться на военную помощь. Вся уже заявленная помощь (в том числе и на следующий год) будет выплачена, однако выделять новые средства больше не будут.

Позже в МИД Украины назвали новость о прекращении правительством Германии новой военной помощи некорректной и манипулятивной. Уровень поддержки на следующий год будет известен только после утверждения ожидаемого в ноябре бюджета.

Как сообщал OBOZ.UA, страны G7 договорились о выделении 50 миллиардов долларов от доходов от замороженных российских активов для поддержки обороны, экономики и восстановления Украины. Деньги будут доступны ближе к 2025 году.

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