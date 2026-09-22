Литий, титан, уран и графит: в Украине назвали реальное количество готовых к вводу в эксплуатацию месторождений

В Украине насчитывается несколько десятков месторождений лития, титана, урана, графита и циркония, которые уже сейчас достаточно подготовлены для начала реализации инвестиционных проектов. Еще несколько десятков месторождений близки к такому статусу, однако перед полноценной добычей необходимо провести дополнительные исследования, контрольное бурение и подтвердить экономическую целесообразность разработки.

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Об этом OBOZ.UA рассказал заместитель министра экономики и окружающей среды Украины Егор Перелыгин, объясняя реальное состояние украинской минерально-сырьевой базы и перспективы привлечения иностранных инвесторов. По его словам, сам факт наличия крупных запасов полезных ископаемых ещё не делает Украину автоматически одним из главных игроков мирового рынка.

Для инвестора важно не только знать, сколько сырья потенциально находится под землей, но и понимать, во сколько обойдутся его добыча, переработка и транспортировка, каким будет качество продукции и когда вложенные средства начнут приносить прибыль. Именно с этим у Украины сейчас возникает одна из главных проблем: значительная часть геологической информации была получена еще во времена СССР и требует переоценки в соответствии с современными международными стандартами.

Сколько месторождений реально можно вводить в эксплуатацию

Несмотря на огромный ресурсный потенциал, количество украинских месторождений, которые уже сегодня максимально близки к практической реализации проектов, остается относительно небольшим. По словам Перелигина, "здесь и сейчас" речь идет лишь о нескольких десятках месторождений.

Причем даже в их случае понятие "готовы к запуску" не означает, что инвестор может сразу завозить технику и приступать к строительству шахты, карьера или перерабатывающего предприятия. Первым этапом должны стать подготовка самого проекта, контрольное бурение и создание подробного технико-экономического обоснования – definitive feasibility study.

Именно после этого можно будет окончательно ответить на главный для любого крупного инвестора вопрос: будет ли промышленная добыча конкретного сырья экономически выгодной. В то же время есть еще несколько десятков месторождений, которые, по оценке правительства, близки к статусу инвестиционно привлекательных. То есть после дополнительной подготовки перечень потенциальных проектов может существенно расшириться.

Речь идет о литии, титане, графите и уране

Важно, что наиболее подготовленные украинские месторождения не сосредоточены только вокруг одного вида сырья. Среди перспективных направлений называются литий, титан, уран, графит и цирконий; эти ресурсы имеют стратегическое значение для современной промышленности. Литий и графит необходимы, в частности, для аккумуляторных технологий, титан широко используется в авиационной и других высокотехнологичных отраслях, а уран является сырьем для атомной энергетики.

По оценке Перелигина, Украина является одним из европейских лидеров по запасам графита и титаносодержащих минералов, а по литию входит в тройку стран Европы с наибольшими запасами. Если же сравнивать украинскую минеральную базу с перечнями критических минералов, используемыми США и Европейским Союзом, потенциал Украины может охватывать примерно 20–30 позиций. Однако между словами "ресурс есть" и "ресурс можно выгодно добывать" существует огромная разница.

Почему огромные запасы ещё не означают огромных прибылей

Одна из главных проблем заключается в том, как в свое время оценивались украинские месторождения. Значительная часть из них была открыта и исследована еще в советское время. Тогдашний подход существенно отличался от современных требований западного инвестиционного рынка.

Фактически главной задачей было установить наличие и приблизительный объем запасов. Экономическая целесообразность их добычи не всегда имела такое значение, какое она имеет сегодня. Современного инвестора интересует гораздо больше показателей — себестоимость добычи, качество руды, необходимые технологии обогащения, доступ к электроэнергии, логистика, будущая цена продукции, капитальные затраты и срок окупаемости проекта.

Именно поэтому украинские оценки необходимо переводить в понятную для международного рынка систему. Речь идет, в частности, о таких стандартах, как австралийский JORC или канадский National Instrument 43-101. Они позволяют оценить месторождение не просто как определенное количество тонн сырья под землей, а как потенциальный бизнес-проект.

Инвесторам придется заново проверять часть запасов

Для значительного числа украинских месторождений процесс будет выглядеть примерно одинаково. Сначала необходимо провести лицензирование и предоставить инвестору право пользования недрами. После этого оператору придётся провести дополнительные исследования, контрольное бурение, уточнить запасы и подготовить полноценное ТЭО.

Только после завершения этого процесса можно окончательно определить технологию будущей добычи и переработки, необходимое оборудование, капитальные затраты и ожидаемую рентабельность. Поэтому даже те несколько десятков месторождений, которые в правительстве считают наиболее подготовленными, не смогут перейти к полномасштабной промышленной добыче мгновенно. Фактически Украине нужно преобразовать геологические данные в понятные для международного капитала инвестиционные проекты.

Отдельной проблемой остается полномасштабная война. Для крупных горнодобывающих проектов инвесторы составляют финансовые модели на годы вперед. В украинских условиях точно спрогнозировать часть ключевых расходов чрезвычайно сложно.

Один из важнейших факторов — электроэнергия. Добыча, дробление, обогащение и дальнейшая переработка полезных ископаемых могут потребовать значительных объемов электроэнергии. В условиях войны, российских атак на энергетическую инфраструктуру и изменений на рынке спрогнозировать её будущую цену непросто.

Украина хочет фактически возобновить геологическую разведку

Чтобы увеличить количество месторождений, которые можно предложить международным компаниям, государство планирует существенно обновить геологическую информацию. Особое внимание будет уделяться нескольким центральным регионам, через которые проходит Украинский кристаллический щит — геологическая структура, с которой связана значительная часть перспективных месторождений полезных ископаемых.

Одним из направлений должно стать фактическое возобновление масштабной геологической разведки с применением современных технологий. Вместо того чтобы опираться исключительно на старые карты и результаты исследований, планируется использовать геоинформационные системы, аэроразведку, дроны, сканеры, радары, современные методы сейсмических исследований и компьютерное моделирование.

Не исчезнет и традиционная геология — бурение и лабораторные исследования керна по-прежнему необходимы. Задача состоит в том, чтобы получить современную картину запасов и их качества и постепенно увеличить количество месторождений, которые будут иметь подтвержденные характеристики по международным стандартам.

К подготовке хотят привлечь США

Украина также работает с Соединёнными Штатами над возможными механизмами финансирования подготовки соответствующих проектов. Речь идёт не только о непосредственной добыче. Значительные средства необходимы ещё до начала строительства — на геологоразведку, документацию, бурение, лабораторные исследования, моделирование и подготовку ТЭО.

Именно этот этап имеет решающее значение для того, чтобы перспективное украинское месторождение превратилось в актив, в который готов вкладывать деньги крупный международный инвестор. По словам Перелигина, если украинские проекты смогут выйти хотя бы на уровень себестоимости аналогичных проектов в Казахстане, они уже могут представлять значительный интерес для международных партнеров.

Конкурировать по цене с Китаем гораздо сложнее из-за масштабной системы государственной поддержки горнодобывающей промышленности и металлургии в этой стране. Однако Украина может получить другое конкурентное преимущество — стать одним из поставщиков критически важного сырья для западных экономик, которые стремятся диверсифицировать цепочки поставок.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские правоохранители раскрыли систематическое разграбление природных недр — незаконную добычу обнаружили сразу в 5 регионах. Общую сумму ущерба, нанесенного экологии и государству, оценили в более чем 1,5 миллиарда гривен.

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