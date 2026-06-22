В Украине похитили недра на сумму 1,5 млрд грн: раскрыты схемы в 5 областях

Украинские правоохранители раскрыли систематическое хищение природных недр – незаконную добычу обнаружили сразу в 5 регионах. Общую сумму ущерба, нанесенного экологии и государству, оценили в более чем 1,5 миллиарда гривен.

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Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко. Среди подозреваемых – бизнесмены, чиновники и мэр города.

Детали расследования

Организаторами и участниками незаконных схем оказались лица, которые непосредственно должны были контролировать государственное имущество и законность. На данный момент о подозрениях сообщили 9 лицам:

руководителям государственных и коммунальных предприятий;

и коммунальных предприятий; должностным лицам крупных государственных компаний;

крупных государственных компаний; действующему мэру одной из общин;

из общин; арбитражному управляющему-ликвидатору одного из предприятий;

одного из предприятий; представителям частного бизнеса.

Дельцы цинично использовали для нелегальной добычи полезных ископаемых технику, принадлежащую государству, параллельно разворовывая другое государственное имущество и злоупотребляя служебным положением. В целом они успели нелегально добыть более 450 тысяч кубометров полезных ископаемых общегосударственного значения. Все работы велись либо вообще без специальных разрешительных документов, либо с грубым нарушением условий и сроков их действия.

В целом было зафиксировано несколько масштабных фактов противоправной деятельности.

Взрывали гранитное месторождение

Что добывали: гранит .

. Объем хищения: более 375 тыс. кубометров.

375 тыс. кубометров. Как действовали: для незаконной промышленной добычи фигуранты провели не менее 12 масштабных взрывных работ .

незаконной промышленной добычи фигуранты провели не менее . Ущерб государству: этот эпизод стал самым масштабным – экологический и экономический ущерб превысил 1,25 млрд грн.

В Офисе генерального прокурора это уже назвали одним из самых масштабных дел в сфере охраны недр, расследуемых в Кировоградской области за последние годы. Отмечается, что изначально добывающее предприятие имело специальное разрешение на добычу полезных ископаемых на Сухоклиевском месторождении, но работы продолжались ещё несколько лет после истечения срока действия разрешений – под видом ликвидации опасных участков карьера.

Нелегальная добыча воды для общины

Что добывали: подземные воды.

воды. Объем хищения: более 60 тысяч кубометров.

более 60 тысяч кубометров. Как действовали: без какого-либо специального разрешения осуществлялась добыча воды из 30 скважин для централизованного водоснабжения местных жителей, а деньги за это уходили "в карман" организаторам.

без какого-либо специального разрешения осуществлялась добыча воды из централизованного водоснабжения местных жителей, а деньги за это уходили "в карман" организаторам. Ущерб государству: более 12,6 млн грн.

Помимо гранита и воды, правоохранители зафиксировали факты незаконной добычи ценного габбро и других ценных природных ресурсов.

"Право собственности народа на недра – не декларация. Его нарушение влечет за собой ответственность. Независимо от должности. Есть преступление – будет ответственность", – предупредил Кравченко.

Также OBOZ.UA сообщал, что ранее в этом же месяце по Украине прокатилась волна обысков по делу о незаконной добыче янтаря. Следственные действия проводятся сразу в нескольких областях, а сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, может превышать 350 млн грн.

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