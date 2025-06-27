Курс подбирается к 50 грн: что происходит с евро в украинских банках и обменниках

Наличный курс евро превысил 49 грн – однако пока только в продаже. Что, не исключено, может быть реакцией рынка на рекордный официальный курс валюты – на 27-29 июня Национальный банк (НБУ) обновил его до 48,64 грн. Что сразу на 31 коп. превышает предыдущий курс, а также на 13 коп. выше прошлого рекорда.

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В частности, в обменниках в полдень 27 июня стоимость валюты определили в средние 48,76/49,23 грн (покупка/продажа).

В банках курс евро выставили на среднем уровне 48,43/49,08 грн (покупка/продажа). При этом в отдельных сетях его продают по 48,95-49,2 грн. Так:

ПриватБанк – 49,05 грн;

Ощадбанк – 49,1 грн;

Укреэксимбанк – 48,95 грн;

Райффайзен Банк – 48,96 грн;

ПУМБ – 49,1 грн;

Сенс Банк – 49,1 грн;

Универсал Банк – 49 грн;

Укрсиббанк – 49,2 грн;

OTP Bank – 48,95 грн;

Креди Агриколь Банк – 48,99 грн.

Покупают же валюту по 47,5-48,5 грн. В частности:

ПриватБанк – 48,05 грн;

Ощадбанк – 48,3 грн;

Укрэксимбанк – 48,15 грн;

Райффайзен Банк – 48,1 грн;

ПУМБ – 48,4 грн;

Сенс Банк – 48,15 грн;

Универсал Банк – 47,5 грн;

Укрсиббанк – 48,2 грн;

OTP Bank – 47,95 грн;

Креди Агриколь Банк – 48,5 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Курс может вырасти еще больше

В то же время, рассказала УНН финансовый эксперт Елена Соседка, к концу 2025 года курс евро может существенно вырасти. По ее прогнозу, в декабре он может достигнуть 49-50 грн.

Причин этого, по словам эксперта, несколько. В частности:

Высокий спрос на евро со стороны украинских импортеров.

Спекулятивная активность.

"К декабрю евро вполне реально может приблизиться к отметке 49-50 грн. И здесь главная рекомендация – внимательно следить за рынком и избегать панических решений", – отметила эксперт.

Что происходит с долларом

Вместе с тем, курс наличного доллара в банках выставили на уровне 41,3/41,85 грн. Это на 5 коп. ниже как в покупке, так и в продаже.

В обменниках же стоимость валюты определили в средние 41,23/41,73 грн (покупка/продажа). Что:

На 3 коп. выше в покупке.

На 5 коп. в продаже.

Что будет с долларом с 1 июля

В целом же, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, на следующей неделе (30 июня – 6 июля) стоимость доллара в украинских банках и обменниках будет находиться в пределах 41,6-42 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

"Начало июля не принесет украинскому валютному рынку особых потрясений. Все останется примерно в том же состоянии, что и раньше: доллар будет держаться в уже привычном диапазоне, а управляемая гибкость от Нацбанка будет работать как часы", – рассказал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, американский доллар переживает худший год за последние десятилетия: валюта стремительно падает на фоне восстановления фондового рынка – после связанного с пошлинами президента США Дональда Трампа падения – а также стабильного спроса на облигации. В частности, с начала 2025 года индекс доллара снизился почти на 10% – и 25 июня находился на самом низком уровне с 2022 года. Причину же такого ослабления американской валюты в экспертных кругах видят в Трампе и его пошлинах.

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